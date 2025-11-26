Quién es "Meche" Portillo, la productora de "Intrusos" que lucha contra una grave enfermedad

meche portillo

A su turno, Adrián, completamente conmovido, eligió hacer un poco más escueto: “Soy muy torpe para hablar de él en estos momentos, así que: fuerza, Meche, este programa es para vos. Este y todos los que siguen. Y estaremos juntos pronto, laburando como siempre. Vos acá, cagándonos a pedos, retándonos cuando nos equivocamos. Y bueno, y acompañándonos y dándonos mucha fuerza. Así que bueno, nosotros sabemos que somos parte de su vida, de todos sus mediodías. Y quisimos también que en este momento ustedes también sean parte de nuestras vidas, de lo que nos está pasando y que si Dios quiere, todo va a salir bien”.

Más tarde, ya al final de la jornada y fuera del aire, Rodrigo dedicó un emotivo posteo en sus redes acompañado por fotos que recorren la amistad de años con Meche: “Es martes, pero podría ser cualquier día, son las doce y cuarto de la noche. Ayer fue feriado, por lo tanto los días están un poco corridos y desdibujados, haciendo juego con el presente. Estás a pocos metros. Del otro lado de una puerta vaivén. Aquí aguardo y siento, espero, creo, rezo; para que luches un poco más, para que no te rindas. Vos sabés tanto de eso. Lo aprendiste y elegiste, te elegiste, podrías haberte echado a llorar. Elegiste torcer tu destino en cada partícula de aire, de ese aire que te fue faltando hasta llegar acá. Y sé que lo administraste tanto como pudiste. Y yo que he sido un quejoso toda la vida, un llorón, también he sido tu compañero, tu cómplice, tu marido platónico, tu peor es nada, tu amigo y tu hermano. Nos hemos reído mucho, y agradezco tanto a la vida que nos haya cruzado y nos haya unido”.

Mercedes Portillo: sus inicios como actriz y su rol como productora televisiva

Portillo, actualmente, se desempaña como productora del reconocido ciclo de espectáculos y también forma parte del equipo de trabajo de Lussich y Adrián Pallares, quienes este año comenzaron con su espectáculo teatral Socios al desnudo. La dupla televisiva tiene una función de programada para este 28 de noviembre en el Teatro Premier de Buenos Aires, que ahora está en duda a raíz del delicado estado de salud de Portillo.

Comenzó trabajando, a mediados de los años 90', junto a Mariana Briski (1965-2014), como su asistente personal. Luego realizó distintas producciones teatrales en el under porteño, que la llevaron a trabajar bajo la tutela de reconocidos directores como Briski, Pompeyo Audivert, y Ricardo Bartis, entre otros.

Su carrera como productora en medios audiovisuales la inició en GP Producciones, a cargo de Gastón Portal.

Formó parte de Perdona Nuestros Pecados (PNP), programa de archivos conducido por Raúl Portal y Mariana Fabbiani.

Y luego en el programa RSM (2005-2011), también ciclo de Fabbiani, en América TV.

También trabajó como productora de los distintos ciclos de Samuel Chiche Gelblung y en el portal web Telebajocero, ya junto a su amigo Lussich, con quien luego seguiría en Socios del espectáculo (El Trece) eIntrusos, en el regreso de la dupla Lussich-Pallares a América TV en este 2025.

Como actriz, recientemente tuvo un pequeño papel en Puerta 7, la ficción de Netflix que se estrenó en 2020.

Y en 2024 Portillo grabó una participación en la segunda temporada de la ficción En el barro, que se estrenará en Netflix en 2026.