La indignación de Franco Colapinto por los fuegos artificiales en Las Vegas: "Se creen que es Navidad, bol..."
El piloto argentino de Alpine se quejó por los fuegos artificiales que tronaron en el GP de Las Vegas y le impidieron escuchar a la prensa.
El cierre del Gran Premio de Las Vegas dejó una escena que rápidamente se volvió viral y tuvo a Franco Colapinto como protagonista. Mientras Max Verstappen celebraba un nuevo triunfo acompañado por Lando Norris y George Russell en el podio, la organización del evento lanzó un potente show de fuegos artificiales que desconcertó al argentino en plena entrevista.
El piloto de Alpine intentaba analizar su actuación ante los medios argentinos cuando comenzó el estruendo. “Venís a hablar y te tiran los fuegos artificiales”, comentó uno de los cronistas. Colapinto, claramente molesto, respondió: “No te escucho nada, boludo... Hay perros, hay animales”. A pesar de sus intentos, el ruido no cesó y el pilarense siguió mostrando fastidio: “Son las 10 de la noche, boludo”.
La incomodidad continuó mientras intentaba descifrar las preguntas. Otro de los periodistas le respondió entre risas: “Acá no duerme nadie”. Colapinto, incrédulo por la magnitud del espectáculo, volvió a quejarse: “Se creen que es Navidad, boludo”. El piloto terminó cuestionando el despliegue de la organización: “¿Sabés lo que vale esto? What the fuck... La guita que se gastan en esa pelotudez”.
En lo deportivo, Colapinto finalizó 15° en el GP de Las Vegas, mismo lugar de partida, aunque favorecido por tres abandonos y por la sanción impuesta a Lando Norris y Oscar Piastri tras las revisiones técnicas. Su carrera quedó comprometida desde la primera curva, cuando Alexander Albon lo tocó desde atrás y provocó daños que condicionaron el rendimiento de su Alpine.
“Una carrera muy frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tenía cero grip… No se podía doblar el volante… La verdad es que fue un desastre hoy el auto”, afirmó el argentino, detallando problemas de estabilidad y adherencia. “No sé cuántos puntos fueron [de carga aerodinámica], pero tampoco era como para sentir tan mal al auto. Una carrera mala, muy mala. Íbamos despacio”, añadió.
Pierre Gasly, su compañero de equipo, largó 10° y llegó 13°, también afectado por un incidente provocado por Gabriel Bortoleto que involucró a Lance Stroll. Aunque mostró mejor ritmo que Colapinto, ambos Alpine quedaron lejos de los puntos. La próxima cita será en Medio Oriente, en el Gran Premio de Qatar, donde el equipo buscará revertir un fin de semana cargado de frustraciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario