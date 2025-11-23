La indignación de Franco Colapinto por los fuegos artificiales en Las Vegas: "Se creen que es Navidad, bol..."

El piloto de Alpine intentaba analizar su actuación ante los medios argentinos cuando comenzó el estruendo. “Venís a hablar y te tiran los fuegos artificiales”, comentó uno de los cronistas. Colapinto, claramente molesto, respondió: “No te escucho nada, boludo... Hay perros, hay animales”. A pesar de sus intentos, el ruido no cesó y el pilarense siguió mostrando fastidio: “Son las 10 de la noche, boludo”.