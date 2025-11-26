El video con el momento exacto del choque entre un colectivo y un camión en Almagro
El incidente vial fue en Colombres y Quito, donde el SAME desplegó un importante operativo.
Un choque entre un colectivo de la Línea 2 y un camión se produjo este miércoles por la mañana en el barrio porteño de Almagro y dejó un saldo de 14 heridos, varios de ellos son menores- y ocho tuvieron que ser trasladados a los hospitales Ramos Mejía y Durand.
El hecho ocurrió en el cruce de las calles Colombres y Quito, una zona de intensa circulación en el sur de la ciudad de Buenos Aires, lo que generó demoras en el área y la presencia de personal de la Policía de la Ciudad para ordenar la circulación.
Según se logró establecer, el impacto ocurrió de frente y ambos vehículos quedaron destruidos: el camión terminó volcado y el colectivo de la línea 2 sufrió importantes destrozos en la parte delantera.
Video: así fue el choque entre un colectivo y un camión en Almagro
De acuerdo con los primeros reportes, el suceso originó la interrupción del tránsito y la movilización de varias ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los equipos médicos brindaron atención inmediata a los pasajeros afectados, entre ellos varios ocupantes del colectivo, mientras evaluaban la gravedad de las lesiones.
En tanto, el volcado del camión provocó la intervención de los bomberos, abocados a liberar la zona y verificar que no quedaran atrapados dentro de los vehículos involucrados.
Hasta el momento no se informó sobre víctimas fatales, pero las autoridades de la Ciudad permanecen en el lugar para continuar con las tareas de auxilio y realizar las pericias técnicas correspondientes. Se aguarda información oficial sobre el estado de los heridos y el avance de la investigación para determinar las causas del incidente.
Por precaución y prevención durante los trabajos, se cortó el suministro eléctrico de ambos vehículos.
En tanto, el tránsito en la zona permanece cortado mientras se realizan las tareas para asistir a los heridos y determinar cómo sucedió todo.
