Franco Colapinto tras la qualy en el GP de Japón: "Faltó dar el paso en Q2"
El piloto argentino analizó su clasificación en Suzuka, reconoció problemas de ritmo a baja carga de combustible y apuntó a mejorar de cara a la carrera del domingo.
Franco Colapinto no se guardó nada luego de terminar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El argentino pasó por la Q1 con señales de mejora, pero no logró sostener ese salto en la Q2, donde quedó sin chances reales de meterse en la pelea por la Q3.
“No fue el resultado que esperábamos hoy en la clasificación. Este fin de semana, en general, hemos tenido muchos problemas de ritmo con poco combustible. El coche se siente y rinde mucho mejor con mucho combustible, lo que espero sea un buen augurio para mañana”, explicó el piloto, dejando en claro que las dificultades estuvieron marcadas en el rendimiento a una vuelta.
La diferencia entre las dos tandas fue uno de los puntos que más marcó el propio Colapinto, que reconoció una mejora inicial pero una caída en el momento clave. “En la Q1, mejoramos, pero en la Q2 no dimos el paso necesario para tener opciones de llegar a la Q3”, señaló, en una lectura directa de lo que ocurrió en pista.
En ese sentido, el argentino también hizo foco en la ejecución general del equipo y en la necesidad de optimizar cada detalle en un contexto de máxima paridad dentro de la categoría. “Como vimos con Pierre, no aprovechamos al máximo el potencial del coche. Con estos coches, es fundamental estar en el rango de funcionamiento adecuado, prestando atención a cada detalle para sacar el máximo partido, y no lo hicimos”, reconoció.
Más allá del análisis del sábado, Colapinto dejó en claro que todavía hay aspectos por corregir en su adaptación al circuito japonés y al funcionamiento del monoplaza en condiciones específicas. “Necesito trabajar con el equipo para entender mejor algunas cosas y cómo podemos mejorar. Es la primera vez que conduzco en Suzuka; es un circuito divertido, pero también muy técnico, así que sin duda hay aspectos que aún debemos mejorar”, explicó.
El argentino, sin embargo, se mostró optimista de cara a la carrera del domingo, apoyándose en las sensaciones del ritmo con tanque lleno durante el viernes y en la posibilidad de avanzar en el clasificador si logra una buena largada.
“Ayer, el ritmo de carrera se sintió más competitivo, así que, si podemos mantenerlo, esperamos poder luchar en la carrera. Está todo muy apretado, ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor, en la qualy no estuvimos bien. La Q2 faltó mucho, hay que entender por qué y trabajar para mañana. Ojalá que podamos tener buen ritmo e ir para adelante”, remarcó.
Finalmente, Colapinto puso el foco en la estrategia de carrera y en la importancia de ganar posiciones desde el arranque en Suzuka, un circuito donde adelantar no siempre es sencillo y cada movimiento puede ser determinante.
“El ritmo de carrera, en general, es mejor que en la qualy. Intentaré tener una buena largada e ir para adelante”, cerró el piloto argentino, con la mira puesta en revertir el resultado del sábado en la carrera principal.
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