Franco Colapinto tras la qualy en el  GP de Japón: "Faltó dar el paso en Q2"

El argentino, sin embargo, se mostró optimista de cara a la carrera del domingo, apoyándose en las sensaciones del ritmo con tanque lleno durante el viernes y en la posibilidad de avanzar en el clasificador si logra una buena largada.

“Ayer, el ritmo de carrera se sintió más competitivo, así que, si podemos mantenerlo, esperamos poder luchar en la carrera. Está todo muy apretado, ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor, en la qualy no estuvimos bien. La Q2 faltó mucho, hay que entender por qué y trabajar para mañana. Ojalá que podamos tener buen ritmo e ir para adelante”, remarcó.

Finalmente, Colapinto puso el foco en la estrategia de carrera y en la importancia de ganar posiciones desde el arranque en Suzuka, un circuito donde adelantar no siempre es sencillo y cada movimiento puede ser determinante.

“El ritmo de carrera, en general, es mejor que en la qualy. Intentaré tener una buena largada e ir para adelante”, cerró el piloto argentino, con la mira puesta en revertir el resultado del sábado en la carrera principal.