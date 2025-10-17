Franco Colapinto largará desde el 17° lugar en la sprint del GP de Estados Unidos

En la primera tanda, Franco solo pudo completar dos giros: en el primero estuvo a punto de despistar y después de pasar por boxes volvió a una pista congestionada que solo le permitió mejorar su tiempo, aunque no le alcanzó para avanzar al segmento siguiente.

Grilla de largada y programa de la F1 para el sábado

La carrera sprint que se desarrollará desde las 14 (hora argentina) en Texas y repartirá los primeros puntos (tras la cual se correrán las tandas clasificatorias para el Gran Premio de los Estados Unidos), tendrá la siguiente grilla de partida:

grilla sprint estados unidos