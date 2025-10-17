Franco Colapinto largará desde el 17° lugar en la sprint del GP de Estados Unidos
Este viernes se llevaron a cabo las tres tandas de clasificación para la carrera sprint del sábado, donde el pilarense no pudo superar el primer segmento.
Se llevó a cabo este viernes la clasificación para la carrera sprint que se correrá el sábado en Austin, Texas, por el Gran Premio de los Estados Unidos, donde Franco Colapinto no superar la Q1.
La carrera, que otorgará puntos para el campeonato mundial de Fórmula 1 en la previa del GP que se correra el domingo, tendrá a Max Verstappen (Red Bull) largando desde la pole, por delante de los dos McLaren (equipo ya consagrado en el campeonato de constructores de este año) de Lando Norris y Oscar Piastri.
Nico Hulkenberg (Sauber) fue la sorpresa de la jornada: confirmó su buen ritmo y se quedó con el cuarto lugar de la parrilla de sprint del sábado, seguido por George Russell (Mercedes) y Fernando Alonso (Aston Martin). Más atrás largará Carlos Sainz (Williams).
Cómo le fue a Franco Colapinto
En cuanto al piloto argentino, no logró superar la Q1 y meterse entre los 15 que avanzaron al siguiente segmento, por lo que el sábado largará desde la 17° posición; en tanto, su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, pasó esa barrera para quedar en la 13° posición de largada.
En la primera tanda, Franco solo pudo completar dos giros: en el primero estuvo a punto de despistar y después de pasar por boxes volvió a una pista congestionada que solo le permitió mejorar su tiempo, aunque no le alcanzó para avanzar al segmento siguiente.
Grilla de largada y programa de la F1 para el sábado
La carrera sprint que se desarrollará desde las 14 (hora argentina) en Texas y repartirá los primeros puntos (tras la cual se correrán las tandas clasificatorias para el Gran Premio de los Estados Unidos), tendrá la siguiente grilla de partida:
