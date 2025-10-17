El nuevo casco de Franco Colapinto: la historia de la legendaria Misión Argentina de 1969

casco colapinto

Pese a los contratiempos -accidentes, roturas y penalizaciones por exceso de ruido-, el Torino N°3, conducido por Copello, Franco y Rodríguez Larreta, completó 334 vueltas y terminó cuarto en la clasificación final, aunque había recorrido dos giros más que todos sus rivales. El reconocimiento mundial fue inmediato: los europeos quedaron asombrados ante el rendimiento de los autos argentinos y la impecable labor del equipo liderado por Fangio y Berta.

Con este casco, Franco no solo celebra una hazaña histórica sino que reafirma su identidad argentina en la Fórmula 1, como ya lo hizo en otras ocasiones homenajeando a Carlos Reutemann y Juan María Traverso.

casco colapinto 2

Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto en Estados Unidos

El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1 : 14.30 a 15.30.

: 14.30 a 15.30. Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14 a 14.30.

14 a 14.30. Clasificación: 18 a 19.

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16:00.

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.