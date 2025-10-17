El nuevo casco de Franco Colapinto: la historia de la legendaria Misión Argentina de 1969
El piloto de Alpine lucirá en el Gran Premio de Estados Unidos un diseño inspirado en los Torino que deslumbraron en las 84 horas de Nürburgring.
Franco Colapinto volverá a dejar su sello en la Fórmula 1 con un gesto cargado de orgullo nacional. El piloto argentino estrenará en el Gran Premio de Estados Unidos un casco con un diseño especial en homenaje a la Misión Argentina de 1969, la recordada gesta en la que tres Torino 380W participaron de las míticas 84 horas de Nürburgring, también conocidas como la Marathon de la Route.
Aquella epopeya, dirigida por Juan Manuel Fangio y Oreste Berta, marcó un antes y un después en la historia del automovilismo nacional. El diseño elegido por Colapinto recrea los colores y detalles de aquellas coupés blancas con las que un grupo de pilotos argentinos desafió al temible circuito alemán de Nordschleife, el “Infierno Verde”.
En aquella edición, el equipo nacional estuvo integrado por leyendas como Rubén Luis Di Palma, Oscar “Cacho” Fangio, Gastón Perkins, Eduardo Copello y Alberto “Larry” Rodríguez Larreta, entre otros, quienes llevaron a la Argentina a lo más alto del automovilismo mundial.
La iniciativa de aquella aventura surgió del propio Fangio, que decidió mostrar al mundo la potencia y fiabilidad de la industria automotriz argentina, representada por IKA-Renault, la fábrica que produjo los Torino 380W. Sin ayuda externa y con un reglamento sumamente exigente, los pilotos debieron enfrentar un recorrido de más de 150 curvas y 20 kilómetros por vuelta durante casi cuatro días consecutivos.
Pese a los contratiempos -accidentes, roturas y penalizaciones por exceso de ruido-, el Torino N°3, conducido por Copello, Franco y Rodríguez Larreta, completó 334 vueltas y terminó cuarto en la clasificación final, aunque había recorrido dos giros más que todos sus rivales. El reconocimiento mundial fue inmediato: los europeos quedaron asombrados ante el rendimiento de los autos argentinos y la impecable labor del equipo liderado por Fangio y Berta.
Con este casco, Franco no solo celebra una hazaña histórica sino que reafirma su identidad argentina en la Fórmula 1, como ya lo hizo en otras ocasiones homenajeando a Carlos Reutemann y Juan María Traverso.
Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto en Estados Unidos
El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.
Viernes 17 de octubre
- Prácticas Libres 1: 14.30 a 15.30.
- Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14 a 14.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16:00.
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
