La desazón de Franco Colapinto con el desempeño del Alpine: "No conseguimos..."

Por el canal oficial de la F1, Franco aseguró que “estamos teniendo algunos problemas con los neumáticos, sobre todo porque hay muchos baches y el coche es muy rígido. Nos cuesta un poco, pero tenemos que encontrar la solución”.

Sábado con sprint en Austin

La carrera sprint, que se desarrollará este sábado desde las 14 (hora argentina) en Texas y repartirá los primeros puntos, tras la cual se correrán las tandas clasificatorias para el Gran Premio de los Estados Unidos, tendrá la siguiente grilla de partida:

