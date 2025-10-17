La desazón de Franco Colapinto con el desempeño del Alpine: "No conseguimos..."
El pilarense ni siquiera habló con la prensa tras quedar afuera de Q2 para el sprint de este sábado, pero tuvo que hablar ante el canal oficial de la Fórmula 1.
Tras quedar eliminado en la primera tanda clasificatoria para la carrera sprint que se disputará este sábado, distribuyendo los primeros puntos del Gran Premio de los Estados Unidos, Franco Colapinto se mostró bastante molesto con el desempeño de su Alpine.
Como es habitual, el piloto argentino se presentó en el lugar donde se encontraban los medios de prensa para brindar entrevistas, pero estaba tan molesto que decidió no dialogar con los periodistas presentes, ni siquiera de los medios argentinos.
No obstante, el nacido en Pilar estuvo obligado a cumplir con el protocolo de hablar con el canal oficial de la Fórmula 1, so pena de ser sancionados él y su equipo en caso de no hacerlo, y fue en esa circunstancia que expresó su frustración luego de quedar afuera de la Q2.
La decepción de Franco Colapinto
“Simplemente, no conseguimos agarre en la parte trasera. Me costó mucho. Con la pista sin agarre y la potencia del auto, no me sentía bien. Y solo tuvimos una buena vuelta”, dijo el argentino.
Y añadió: “Es un poco más complicado en la clasificación sprint, así que sí, no pudimos arreglarlo a tiempo. Estuvimos muy cerca de la Q2, pero no pudimos. Mañana tendremos que encontrar la solución”, describió durante el breve diálogo.
Por el canal oficial de la F1, Franco aseguró que “estamos teniendo algunos problemas con los neumáticos, sobre todo porque hay muchos baches y el coche es muy rígido. Nos cuesta un poco, pero tenemos que encontrar la solución”.
Sábado con sprint en Austin
La carrera sprint, que se desarrollará este sábado desde las 14 (hora argentina) en Texas y repartirá los primeros puntos, tras la cual se correrán las tandas clasificatorias para el Gran Premio de los Estados Unidos, tendrá la siguiente grilla de partida:
