Franco Colapinto presentó "Soy Franco" y "Nací para correr", sus dos nuevos libros

“Para mí es un honor enorme. Contar mi historia en primera persona, con mis palabras, es algo especial. Espero que sirva para motivar a otros a seguir sus sueños, como yo lo hice”, aseguró el piloto. Con estos libros, Franco amplía su horizonte y demuestra que su talento no solo se limita a la velocidad, sino también a la capacidad de inspirar desde las páginas.

libros colapinto

Fórmula 1: el cronograma del GP de México

El cronograma del fin de semana será el siguiente: el viernes 24 se realizarán las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completará la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1 : 15:30 a 16:30.

: 15:30 a 16:30. Prácticas Libres 2: 19 a 20.

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3 : 14.30 a 15:30.

: 14.30 a 15:30. Clasificación: 18 a 19.

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17:00.