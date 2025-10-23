A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en las prácticas del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Franco Colapinto enfrenta el desafío del Gran Premio de México, la vigésima cita del Mundial de Fórmula 1, que se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 24 al 26 de octubre. El piloto argentino de Alpine buscará seguir ganando experiencia en su año debut en la categoría. Para el pilarense, esta es una nueva oportunidad de adaptación, especialmente en un circuito que presenta un gran desafío: la altitud de más de 2.200 metros.