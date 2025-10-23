A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en las prácticas del Gran Premio de México de la Fórmula 1
Llega un nuevo desafío de la máxima categoría del automovilismo al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde la atención estará centrada en el pilarense.
Franco Colapinto enfrenta el desafío del Gran Premio de México, la vigésima cita del Mundial de Fórmula 1, que se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 24 al 26 de octubre. El piloto argentino de Alpine buscará seguir ganando experiencia en su año debut en la categoría. Para el pilarense, esta es una nueva oportunidad de adaptación, especialmente en un circuito que presenta un gran desafío: la altitud de más de 2.200 metros.
Esta característica reduce la densidad del aire, obligando al equipo a realizar ajustes aerodinámicos y de refrigeración críticos en el monoplaza. El argentino llega al evento tras finalizar 17° en Austin, en una carrera marcada por la polémica maniobra en la que superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Con los puntos del campeonato ya definidos en gran parte para Verstappen, el interés se centra en la pelea por los puestos de privilegio del resto y en cómo se comportan los monoplazas en uno de los trazados más exigentes y emocionantes de todo el calendario de la Fórmula 1.
Fórmula 1: el cronograma del GP de México
El cronograma del fin de semana será el siguiente: el viernes 24 se realizarán las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completará la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.
Viernes 24 de octubre
- Prácticas Libres 1: 15:30 a 16:30.
- Prácticas Libres 2: 19 a 20.
Sábado 25 de octubre
- Prácticas Libres 3: 14.30 a 15:30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 26 de octubre
- Carrera: 17:00.
Dónde ver a Franco Colapinto en el GP de México
La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario