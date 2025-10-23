Nicolás Varrone correrá en Fórmula 2 y compartirá una curiosa coincidencia con Franco Colapinto
El piloto argentino se unirá al equipo neerlandés Van Amersfoort Racing en 2026, la misma escudería donde corrió Franco en su paso por la Fórmula 3 en 2022.
Este jueves, Nicolás Varrone confirmó oficialmente que correrá la próxima temporada en la Fórmula 2 con el equipo Van Amersfoort Racing (VAR). El anuncio fue recibido con entusiasmo por los seguidores argentinos, que celebraron el regreso de un piloto nacional a la categoría antesala de la Fórmula 1.
VAR, una escudería con sede en Zeewolde (Países Bajos), tiene una amplia trayectoria en el automovilismo europeo. Por sus filas pasaron figuras como Max Verstappen, Felipe Drugovich, Liam Lawson, Oliver Bearman y Jos Verstappen, entre otros.
Entre los nombres ilustres que pasaron por Van Amersfoort Racing también figura Franco Colapinto, quien compitió en la Fórmula 3 con el equipo en 2022. Aquel año, el piloto de Pilar disputó 18 carreras, logró dos victorias, cinco podios y acumuló 76 puntos, terminando noveno en la clasificación general. La coincidencia no pasó desapercibida entre los fanáticos argentinos, que destacaron el vínculo simbólico entre los dos representantes nacionales en el camino hacia la élite del automovilismo. Para muchos, el paso de Varrone por el mismo equipo que ayudó a proyectar a Colapinto es una señal de continuidad y crecimiento para los talentos locales.
En declaraciones difundidas por el equipo, Varrone expresó su entusiasmo: “Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Es un equipo con mucha historia y profesionalismo. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que creyeron en mí todos estos años”.
Antes del inicio del campeonato, el bonaerense participará en las pruebas de postemporada en Abu Dabi, donde comenzará su adaptación al monoplaza de Fórmula 2. La temporada 2026 de la F2 comenzará el 6 de marzo en Melbourne y contará con 14 rondas y 28 carreras, compartiendo calendario con la Fórmula 1 y la Fórmula 3. Además, por primera vez, la categoría correrá en Madrid, sumando un nuevo circuito al calendario. La definición del campeonato será del 4 al 6 de diciembre en Abu Dabi.
Con este paso, Varrone se consolida como una de las grandes promesas del automovilismo argentino, que vuelve a tener presencia en la principal vidriera del mundo rumbo a la Fórmula 1.
