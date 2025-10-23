Nicolás Varrone correrá en Fórmula 2 y compartirá una curiosa coincidencia con Franco Colapinto

Entre los nombres ilustres que pasaron por Van Amersfoort Racing también figura Franco Colapinto, quien compitió en la Fórmula 3 con el equipo en 2022. Aquel año, el piloto de Pilar disputó 18 carreras, logró dos victorias, cinco podios y acumuló 76 puntos, terminando noveno en la clasificación general. La coincidencia no pasó desapercibida entre los fanáticos argentinos, que destacaron el vínculo simbólico entre los dos representantes nacionales en el camino hacia la élite del automovilismo. Para muchos, el paso de Varrone por el mismo equipo que ayudó a proyectar a Colapinto es una señal de continuidad y crecimiento para los talentos locales.