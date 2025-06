Franco Colapinto relató su vuelo soñado con Lewis Hamilton: "Fue el mejor de mi vida"

Allí, además de recorrer la alfombra roja en Times Square, vivió una jornada de película dentro y fuera de los flashes. La historia continuó cuando, a la hora de regresar a Europa, Hamilton lanzó una pregunta casual: “¿Alguien va a Londres?”. Franco, que tenía un pasaje en una aerolínea low-cost, respondió que sí... y terminó volando en jet privado junto al siete veces campeón del mundo.

image.png

“Fue una experiencia muy especial y única. Lewis es un gran tipo, y simplemente tuve el mejor vuelo de mi vida con él”, aseguró en declaraciones a medios especializados desde el circuito de Spielberg. “Él ha sido mi ídolo desde que era muy chico, junto con Senna, así que poder volar con él, tener una charla... fue un sueño hecho realidad”, agregó, todavía impactado por la cercanía con uno de los nombres más grandes en la historia de la F1.

El corredor de Alpine detalló cómo se dio el insólito ofrecimiento: “Yo iba a Londres, pero en EasyJet, así que no podía ayudar mucho. Y él me respondió que tenía mucho espacio en su avión y me invitó a ir con él. Fue la primera vez que volé en privado, así que fue todo muy especial”. Durante el vuelo, según contó, compartieron una charla íntima en la que Hamilton se mostró cercano, generoso y comprometido. “Me impresionó mucho cómo es como persona, más allá del piloto. Hay mucho que admirar”, dijo.

Además, Colapinto también remarcó lo que significó para él visitar por primera vez Nueva York y formar parte de una producción de semejante magnitud: “Fue muy impresionante. Transformaron la ciudad en un día de Fórmula 1. Había pantallas por todos lados, actores, pilotos, fans conectados... Fue hermoso ver esa conexión entre todos. La película todavía no se estrenó oficialmente, pero ojalá que ayude mucho al deporte”.

colapinto hamilton 1.jpg

La quinta carrera de Franco Colapinto en 2025: se viene el GP de Austria

Viernes 27 de junio

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 28 de junio

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 29 de junio

Carrera a 71 vueltas: 10:00