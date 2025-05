Franco Colapinto reveló su objetivo con Alpine: "No solo es volver a la F1, sino..."

Colapinto contó que el llamado con la confirmación llegó tras el Gran Premio de Miami y lamentó que su ingreso se diera en reemplazo de Jack Doohan. “Es una lástima lo de Jack, la Fórmula 1 es muy dura”, expresó con respeto hacia su compañero en Alpine.

Aunque todo indica que tendrá participación en las prácticas libres 1 y 2, Colapinto no pierde la cabeza y apuesta a un crecimiento progresivo. “Este fin de semana quiero hacer bien las bases, ir paso a paso. No conozco bien el auto. Hay tiempo, pero tengo que empezar de cero con respecto al año pasado”, explicó.

Sobre el presente del equipo, reconoció que el rendimiento no es el ideal: “Hay que mejorar el auto, no está en un buen momento ahora, así que hay que ser realista y ayudar al equipo a encontrar un buen rendimiento a largo plazo”.

Ya instalado en Italia, el piloto de 21 años valoró el respaldo que recibe tanto en Europa como en la Argentina: “Siempre me trataron muy bien acá. Me doy cuenta, y el equipo también, de lo que se genera en Argentina. Somos muy pasionales con los deportistas. Era mi sueño y lo logré. Capaz es una forma de demostrar que no es tan imposible si hacés un esfuerzo muy grande por lo que querés”.