Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días y horarios del GP de España en Madrid

El circuito tiene 5.470 metros de extensión y 22 curvas. La vuelta de clasificación está estimada en aproximadamente un minuto y 32 segundos, mientras que los sectores más veloces permitirán que los monoplazas alcancen velocidades cercanas a los 340 kilómetros por hora.

Uno de los grandes atractivos será “La Monumental”, una curva de aproximadamente 550 metros de longitud y con un peralte del 24%. Se trata de una de las zonas más particulares del nuevo escenario y tendrá capacidad para recibir a unos 45.000 espectadores.

La carrera principal del domingo está programada a 57 vueltas, por lo que los pilotos deberán adaptarse rápidamente a un trazado que ninguno conoce a partir de experiencia previa en una competencia oficial de Fórmula 1.

Los horarios de Franco Colapinto en Madrid

La actividad de la Fórmula 1 comenzará en la mañana del viernes 11 de septiembre y culminará en el mediodía del domingo. La transmisión para Argentina estará disponible a través de Fox Sports, mientras que los usuarios de Disney+ y F1 TV también podrán acceder a la cobertura de la actividad. En España, la carrera será emitida por DAZN.

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 8:30

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 13 de septiembre

Gran Premio de España: 10:00

Distancia: 57 vueltas

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026