Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días y horarios del GP de España en Madrid
El piloto argentino afrontará una fecha histórica con Alpine en el estreno de Madring, el nuevo circuito de la capital española. Toda la actividad del fin de semana.
Franco Colapinto volverá a ponerse al volante de su Alpine este fin de semana para disputar una fecha inédita de la Fórmula 1. El Gran Premio de España se desarrollará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre en Madring, el flamante circuito construido en Madrid, que tendrá su estreno absoluto en la máxima categoría del automovilismo.
La competencia será la decimocuarta fecha del campeonato y marcará el regreso de la Máxima a la capital española después de 45 años. En ese contexto, el argentino será uno de los protagonistas de una jornada que genera una enorme expectativa por tratarse de la primera carrera oficial sobre el nuevo trazado.
El joven de 23 años llega además en un momento positivo de su temporada. En las últimas cuatro carreras logró sumar tres resultados dentro de los diez primeros: terminó noveno en Gran Bretaña, décimo en Bélgica y nuevamente noveno en Italia, donde había conseguido una destacada séptima posición en la clasificación.
Su mejor actuación del año continúa siendo el sexto puesto obtenido en Canadá, resultado que le permitió sumar ocho puntos. En total, Colapinto acumula 21 unidades y se ubica duodécimo en el Campeonato de Pilotos. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, tiene 44 puntos, por lo que también buscará seguir acercándose al francés en la clasificación individual mientras intenta consolidarse dentro de la zona media de la parrilla.
Así es Madring, el nuevo circuito de la Fórmula 1
La gran novedad del fin de semana será el circuito Madring, diseñado por la empresa Dromo. El trazado combina sectores ubicados dentro del predio ferial de IFEMA con sectores sobre vías públicas, una característica que recuerda en parte al concepto utilizado en el Miami International Autodrome.
El circuito tiene 5.470 metros de extensión y 22 curvas. La vuelta de clasificación está estimada en aproximadamente un minuto y 32 segundos, mientras que los sectores más veloces permitirán que los monoplazas alcancen velocidades cercanas a los 340 kilómetros por hora.
Uno de los grandes atractivos será “La Monumental”, una curva de aproximadamente 550 metros de longitud y con un peralte del 24%. Se trata de una de las zonas más particulares del nuevo escenario y tendrá capacidad para recibir a unos 45.000 espectadores.
La carrera principal del domingo está programada a 57 vueltas, por lo que los pilotos deberán adaptarse rápidamente a un trazado que ninguno conoce a partir de experiencia previa en una competencia oficial de Fórmula 1.
Los horarios de Franco Colapinto en Madrid
La actividad de la Fórmula 1 comenzará en la mañana del viernes 11 de septiembre y culminará en el mediodía del domingo. La transmisión para Argentina estará disponible a través de Fox Sports, mientras que los usuarios de Disney+ y F1 TV también podrán acceder a la cobertura de la actividad. En España, la carrera será emitida por DAZN.
Viernes 11 de septiembre
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Práctica libre 1: 8:30
Práctica libre 2: 12:00
Sábado 12 de septiembre
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Práctica libre 3: 7:30
Clasificación: 11:00
Domingo 13 de septiembre
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Gran Premio de España: 10:00
Distancia: 57 vueltas
El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto - REALIZADO
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre - REALIZADO
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre - PROXIMAMENTE
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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