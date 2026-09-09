Atento Franco Colapinto: así es una vuelta en Madring: el nuevo circuito de Fórmula 1 en España
El nuevo trazado de Madrid debuta con 22 curvas, fuertes frenadas, sectores de alta velocidad y una espectacular zona peraltada. Así será recorrer sus 5,47 kilómetros.
Madring está listo para recibir por primera vez a la Fórmula 1. Entre el 11 y el 13 de septiembre, el nuevo circuito de Madrid será escenario del Gran Premio de España y pondrá a prueba a los pilotos con un recorrido que combina características urbanas, curvas veloces, frenadas exigentes y sectores técnicos en los que no habrá demasiado margen para cometer errores. Franco Colapinto hará su estreno allí.
Una vuelta completa tendrá 5,47 kilómetros y 22 curvas, mientras que la carrera estará compuesta por 57 vueltas. Los monoplazas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 340 km/h y el tiempo estimado de vuelta rondará 1m32s. El circuito, diseñado por la empresa italiana Dromo, comenzó a construirse el 29 de abril de 2025 y cuenta además con dos túneles y un desnivel máximo de 10 metros.
Madring también tendrá una capacidad inicial para 110.000 aficionados, con la previsión de llegar hasta 140.000 durante la primera mitad del contrato. Entre sus elementos más llamativos estará la enorme bandera de España situada entre la Curva 3 y la salida del pit lane, con un mástil de 54 metros y una superficie superior a 416 metros cuadrados.
De la subida de las Cárcavas a El Búnker
La Curva 1 obliga a reducir considerablemente la velocidad y da paso a las curvas 2 y 3. Esta última, conocida como Curva de Hortaleza, está ubicada sobre Ribera de Sena y toma su nombre de uno de los distritos de Madrid. Después llega la rápida Curva 4, seguida por la Curva 5, otro punto de frenada fuerte en el que los pilotos deberán bajar hasta unos 80 km/h y podrán intentar superar a sus rivales.
La Curva 6 marca el comienzo de la Subida de las Cárcavas, un tramo ascendente con una pendiente del 8,3% que permite ganar cerca de diez metros de altura. A continuación aparece la Curva 7, una curva ciega situada a 696,70 metros sobre el nivel del mar, que exigirá precisión y confianza.
El siguiente desafío es la Curva 8, El Búnker, cuyo nombre hace referencia a las fortificaciones de la Guerra Civil ubicadas en La Mata Espesa. Desde allí el trazado comienza a descender, con una pendiente que alcanza el 5,3%. Entre las curvas 8 y 9 estará además la Grada Sainz, ubicada en uno de los puntos más elevados del circuito.
La Monumental, el gran desafío
Después llega la Curva 9 y, casi inmediatamente, la chicana formada por las curvas 10 y 11. La Curva 12, La Monumental, será uno de los sectores más particulares de Madring. Su peralte máximo alcanza el 24% y permite mantener una velocidad elevada durante unos 550 metros de apoyo continuo. Los pilotos podrán recorrerla utilizando hasta seis líneas diferentes, mientras que las velocidades rondarán los 300 km/h durante algo más de cinco segundos.
Al salir de La Monumental llega la Curva 13, una fuerte frenada desde aproximadamente 300 hasta 140 km/h, con otra posibilidad de adelantamiento. Las curvas 14, 15 y 16 forman las Enlazadas de Valdebebas, uno de los sectores más rápidos del circuito, situado cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid. Luego aparece la Curva 17, donde los pilotos deberán frenar desde unos 280 hasta 100 km/h.
Valdebebas y el tramo final
Tras atravesar el túnel que conecta Valdebebas con IFEMA, llega la Curva 18, Curva Norte, llamada así por el Centro de Convenciones Norte del predio. Las curvas 19, 20 y 21 conforman el tramo más lento y técnico, con un trazado estrecho, paredes cercanas y los pabellones 14 y 12 de IFEMA como parte del escenario.
Finalmente aparece la Curva 22, El Parque, una curva semicircular ubicada junto al parque Juan Carlos I y diseñada también como referencia a Madrid y a la Plaza de Toros de Las Ventas. Superado ese último giro, los pilotos regresan a la recta principal y completan los 5,47 kilómetros de una vuelta que combina velocidad, frenadas fuertes, desniveles y sectores técnicos.
Los horarios de Franco Colapinto en Madrid
Recorrer Madring será mucho más que completar 22 curvas. El nuevo circuito madrileño obligará a los pilotos a adaptarse constantemente a cambios de ritmo, frenadas fuertes, sectores de alta velocidad, desniveles y diferentes tipos de curvas.
La vuelta tendrá además cuatro puntos principales de adelantamiento, por lo que la estrategia y la capacidad para seguir de cerca a otro monoplaza serán determinantes durante las 57 vueltas del Gran Premio.
Viernes 11 de septiembre
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Práctica libre 1: 8:30
Práctica libre 2: 12:00
Sábado 12 de septiembre
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Práctica libre 3: 7:30
Clasificación: 11:00
Domingo 13 de septiembre
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Gran Premio de España: 10:00
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