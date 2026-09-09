Atento Franco Colapinto: así es una vuelta en Madring: el nuevo circuito de Fórmula 1 en España

El siguiente desafío es la Curva 8, El Búnker, cuyo nombre hace referencia a las fortificaciones de la Guerra Civil ubicadas en La Mata Espesa. Desde allí el trazado comienza a descender, con una pendiente que alcanza el 5,3%. Entre las curvas 8 y 9 estará además la Grada Sainz, ubicada en uno de los puntos más elevados del circuito.

La Monumental, el gran desafío

Después llega la Curva 9 y, casi inmediatamente, la chicana formada por las curvas 10 y 11. La Curva 12, La Monumental, será uno de los sectores más particulares de Madring. Su peralte máximo alcanza el 24% y permite mantener una velocidad elevada durante unos 550 metros de apoyo continuo. Los pilotos podrán recorrerla utilizando hasta seis líneas diferentes, mientras que las velocidades rondarán los 300 km/h durante algo más de cinco segundos.

Al salir de La Monumental llega la Curva 13, una fuerte frenada desde aproximadamente 300 hasta 140 km/h, con otra posibilidad de adelantamiento. Las curvas 14, 15 y 16 forman las Enlazadas de Valdebebas, uno de los sectores más rápidos del circuito, situado cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid. Luego aparece la Curva 17, donde los pilotos deberán frenar desde unos 280 hasta 100 km/h.

Breaking down the MADRING



High speed sections, followed by lower speed, for those prime overtaking spots #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/8xxeXMssC4 — Formula 1 (@F1) September 9, 2026

Valdebebas y el tramo final

Tras atravesar el túnel que conecta Valdebebas con IFEMA, llega la Curva 18, Curva Norte, llamada así por el Centro de Convenciones Norte del predio. Las curvas 19, 20 y 21 conforman el tramo más lento y técnico, con un trazado estrecho, paredes cercanas y los pabellones 14 y 12 de IFEMA como parte del escenario.

Finalmente aparece la Curva 22, El Parque, una curva semicircular ubicada junto al parque Juan Carlos I y diseñada también como referencia a Madrid y a la Plaza de Toros de Las Ventas. Superado ese último giro, los pilotos regresan a la recta principal y completan los 5,47 kilómetros de una vuelta que combina velocidad, frenadas fuertes, desniveles y sectores técnicos.

Los horarios de Franco Colapinto en Madrid

Recorrer Madring será mucho más que completar 22 curvas. El nuevo circuito madrileño obligará a los pilotos a adaptarse constantemente a cambios de ritmo, frenadas fuertes, sectores de alta velocidad, desniveles y diferentes tipos de curvas.

La vuelta tendrá además cuatro puntos principales de adelantamiento, por lo que la estrategia y la capacidad para seguir de cerca a otro monoplaza serán determinantes durante las 57 vueltas del Gran Premio.

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 8:30

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 13 de septiembre