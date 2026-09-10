Franco Colapinto y un guiño especial antes del Gran Premio de Madrid: "Se siente como casa"

La Fórmula 1 desembarca en un terreno inédito con el esperado estreno del trazado urbano de Madring en el Gran Premio de España 2026. En la antesala de la actividad oficial, Franco Colapinto fue una de las figuras elegidas para abrir el Media Day de la categoría y no ocultó su alegría por volver a competir en la capital española, una ciudad profundamente vinculada a sus primeros pasos en el automovilismo de elite.