Franco Colapinto y un guiño especial antes del Gran Premio de Madrid: "Se siente como casa"
En la previa del histórico regreso de la Fórmula 1 a la capital española, el argentino expresó su entusiasmo por correr en un circuito muy ligado a sus inicios.
La Fórmula 1 desembarca en un terreno inédito con el esperado estreno del trazado urbano de Madring en el Gran Premio de España 2026. En la antesala de la actividad oficial, Franco Colapinto fue una de las figuras elegidas para abrir el Media Day de la categoría y no ocultó su alegría por volver a competir en la capital española, una ciudad profundamente vinculada a sus primeros pasos en el automovilismo de elite.
"Estoy muy emocionado de estar de vuelta acá en España, en Madrid. Se siente como lo más cercano a casa, especialmente por todas mis experiencias anteriores y por cómo empecé en Europa. Empecé acá", remarcó el joven piloto de la escudería Alpine.
Además, ante el comentario del periodista Tom Clarkson sobre la cercanía del público local, la joya argentina volvió a encender la ilusión de los fanáticos al lanzar un guiño directo sobre el posible retorno de la Máxima a suelo nacional: "Sí, solo por esta temporada, espero".
Franco Colapinto, Alpine y el Gran Premio de Madrid: la ilusión de sumar en la Fórmula 1
El corredor albiceleste remarcó que competir en las calles madrileñas representa "un sueño hecho realidad" y valoró el impacto positivo que genera la incorporación de la mítica ciudad al calendario del deporte motor. La motivación de Colapinto llega acompañada por un importante envió de confianza tras su destacada actuación en el Gran Premio de Italia, donde firmó un noveno puesto heroico al remontar desde la posición 16 tras un despiste en pista.
El regreso de la categoría a la capital hispana rompe una larga sequía histórica. La última vez que la Fórmula 1 había corrido en Madrid fue el 21 de junio de 1981 en el recordado Circuito del Jarama, una jornada que tuvo como vencedor al canadiense Gilles Villeneuve con Ferrari y al argentino Carlos Reutemann finalizando en el cuarto lugar.
De cara a este fin de semana de actividad, Colapinto buscará aprovechar las características del nuevo circuito callejero para reencontrarse con su mejor ritmo, sostener el crecimiento de Alpine y volver a cosechar puntos fundamentales en el campeonato mundial.
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