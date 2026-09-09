Madring, el nuevo desafío de Franco Colapinto la Fórmula 1: cada error puede costar caro

La Curva 1 será uno de los primeros grandes puntos de frenada. Los pilotos llegarán a gran velocidad y deberán reducir considerablemente el ritmo para afrontar el siguiente sector. Después aparecerán la Curva 2 y la Curva de Hortaleza, la número 3, ubicada sobre la calle Ribera de Sena y bautizada en homenaje a uno de los barrios de Madrid.

El recorrido continuará hacia la Curva 4 y luego desembocará en la Curva 5, otro sector clave para los adelantamientos. Allí los pilotos deberán frenar con intensidad y reducir la velocidad hasta aproximadamente 80 km/h. La combinación entre la larga aproximación y la fuerte desaceleración puede convertir este lugar en uno de los escenarios más atractivos de la carrera.

La subida de las Cárcavas y un giro completamente ciego

A partir de la Curva 6 comenzará la denominada Subida de las Cárcavas, un tramo que presenta una pendiente ascendente del 8,3%. Los autos ganarán cerca de 10 metros de altura antes de llegar a la Curva 7, uno de los sectores más particulares del circuito.

El giro será ciego y estará situado a 696,70 metros sobre el nivel del mar. Allí la precisión será fundamental, ya que los pilotos deberán confiar en sus referencias para completar la curva sin perder la trayectoria ideal.

Después llegará El Búnker, la Curva 8, cuyo nombre está relacionado con los fortines de la Guerra Civil Española ubicados en La Mata Espesa. Desde ese punto comenzará un descenso cuya pendiente máxima alcanzará el 5,3%, en dirección hacia la zona de Valdebebas.

Entre las curvas 8 y 9 estará ubicada la Grada Sainz, situada en uno de los puntos más elevados del circuito. Luego aparecerá la Curva 9 y, posteriormente, una chicane formada por las curvas 10 y 11 que preparará a los pilotos para uno de los sectores más llamativos de Madring.

La Monumental, el gran desafío del circuito

La gran protagonista será la Curva 12, conocida como La Monumental. El sector cuenta con un peralte máximo del 24% y aproximadamente 550 metros de longitud en apoyo continuo. Su particular diseño permitirá hasta seis trazadas diferentes, con radios aproximados de 96, 121, 124,7, 157, 328 y 341 metros.

Los pilotos podrán permanecer en esta zona durante algo más de cinco segundos a velocidades cercanas a los 300 km/h. La combinación de velocidad, peralte y diferentes líneas posibles promete ser uno de los elementos más innovadores del nuevo circuito español.

La salida de La Monumental será determinante para afrontar la Curva 13, una frenada en la que los monoplazas pasarán de unos 300 a 140 km/h. Por sus características, también aparece como otro punto con posibilidades concretas de adelantamiento.

A continuación estarán las curvas 14, 15 y 16, conocidas como las Enlazadas de Valdebebas. Será uno de los sectores más veloces del recorrido y transcurrirá cerca de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Allí los pilotos deberán combinar velocidad y precisión para no perder tiempo ni comprometer la salida hacia las siguientes curvas.

Un final técnico entre muros antes de la recta principal

La secuencia de Valdebebas terminará en la Curva 17, otra de las grandes frenadas de Madring. Los autos deberán bajar desde aproximadamente 280 km/h hasta 100 km/h, generando nuevamente una oportunidad para intentar superar a un rival.

Después de ese sector llegará un túnel que conecta Valdebebas con IFEMA y, al salir, aparecerá la Curva Norte, la número 18. Su nombre está vinculado con el Centro de Convenciones Norte de IFEMA, desde donde los espectadores VIP tendrán una vista privilegiada de la pista.

Las curvas 19, 20 y 21 conformarán la parte más lenta y técnica del trazado. Se trata de una zona estrecha, rodeada por muros y ubicada junto a los pabellones 14 y 12 de IFEMA. En este tramo, un error de cálculo puede tener consecuencias inmediatas, especialmente por el poco espacio disponible para corregir la trayectoria.

La vuelta terminará en la Curva 22, denominada El Parque, situada junto al parque Juan Carlos I. Su diseño semicircular representa otro guiño a la identidad madrileña y a la Plaza de Toros de Las Ventas.

Los horarios de Franco Colapinto en Madrid

La transmisión para Argentina estará disponible a través de Fox Sports, mientras que los usuarios de Disney+ y F1 TV también podrán acceder a la cobertura de la actividad. En España, la carrera será emitida por DAZN.

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 8:30

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 13 de septiembre