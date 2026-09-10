Franco Colapinto tuvo a Zinedine Zidane como chofer antes de correr en el nuevo circuito de Madrid

“Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carrera en Monza, creo que como equipo podemos estar orgullosos. El ritmo que mostramos fue fuerte en todas las sesiones”, explicó al analizar el desempeño.

El argentino ya conoce Madrid por haber vivido allí durante varios años antes de establecerse en Mónaco. Esa experiencia también le permitirá afrontar el fin de semana con un conocimiento previo de la ciudad, aunque el circuito será completamente nuevo para él y para todos los pilotos de la Fórmula 1. “Solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi tiempo aquí”, contó el corredor.

El trazado de Madring presenta 22 curvas y tendrá como uno de sus principales atractivos la curva 12, denominada “La Monumental”. Allí, los pilotos deberán atravesar un sector con un peralte que alcanza el 24% de inclinación. “El circuito parece bastante único y vamos a tener que aprender rápidamente para alcanzar el ritmo”, sostuvo Colapinto. Y agregó: “El peralte de la curva 12 va a ser divertido de manejar de verdad”.

Antes de trasladarse a España, el joven de 23 años también trabajó en el simulador de Alpine en Enstone para comenzar a familiarizarse con las características del nuevo escenario. El objetivo será llegar preparado a un circuito que no cuenta con referencias previas de competencia en la Fórmula 1.

Culo inquieto y encima Pierre lo sigue



Zidane viéndolos♂️ pic.twitter.com/kYRJ99Zg5b — FC43 (@dailycolapinto) September 9, 2026

Los horarios de Franco Colapinto en Madrid

La actividad de la Fórmula 1 comenzará en la mañana del viernes 11 de septiembre y culminará en el mediodía del domingo. La transmisión para Argentina estará disponible a través de Fox Sports, mientras que los usuarios de Disney+ y F1 TV también podrán acceder a la cobertura de la actividad. En España, la carrera será emitida por DAZN.

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 8:30

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 13 de septiembre