Franco Colapinto tuvo a Zinedine Zidane como chofer antes de correr en el nuevo circuito de Madrid
El piloto argentino y Pierre Gasly participaron junto al histórico futbolista francés, quien los acompañará todo el fin de semana, de una acción promocional de Alpine.
Franco Colapinto vivió una particular jornada antes de afrontar uno de los fines de semana más esperados de la temporada de Fórmula 1. El piloto argentino compartió una actividad con Zinedine Zidane y Pierre Gasly en Madrid, en la previa del Gran Premio de España que se disputará en el nuevo circuito Madring.
La escena fue difundida por la escudería a través de sus redes sociales y rápidamente llamó la atención por la presencia del histórico futbolista francés. Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998 y una de las máximas figuras de la historia del Real Madrid, participó junto a los dos pilotos de una producción vinculada a los vehículos de calle de la marca.
El vínculo entre Zidane y Alpine no es reciente. Desde 2024, el exmediocampista trabaja como embajador de la compañía y participa en iniciativas relacionadas con la igualdad de oportunidades. Su relación con la marca también lo llevó a involucrarse en diferentes acciones vinculadas al mundo del automovilismo, como ocurrió durante las 24 Horas de Le Mans de ese mismo año.
La presencia del francés en Madrid tendrá continuidad durante todo el GP de España. Zidane estará junto a Alpine durante las tres jornadas de actividad, en un evento que marcará un momento histórico para la Fórmula 1: el estreno de Madring como escenario de la categoría en la capital española.
¿Cómo llega Colapinto al Gran Premio de España de la F1?
Colapinto llegará a esta cita con buenas sensaciones después de su actuación en el Gran Premio de Italia. En Monza, Gasly terminó séptimo y el argentino consiguió finalizar noveno luego de protagonizar una remontada. El resultado tuvo todavía más valor debido a que había quedado relegado al fondo del pelotón tras un despiste cuando se encontraba en una posición muy favorable.
“Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carrera en Monza, creo que como equipo podemos estar orgullosos. El ritmo que mostramos fue fuerte en todas las sesiones”, explicó al analizar el desempeño.
El argentino ya conoce Madrid por haber vivido allí durante varios años antes de establecerse en Mónaco. Esa experiencia también le permitirá afrontar el fin de semana con un conocimiento previo de la ciudad, aunque el circuito será completamente nuevo para él y para todos los pilotos de la Fórmula 1. “Solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi tiempo aquí”, contó el corredor.
El trazado de Madring presenta 22 curvas y tendrá como uno de sus principales atractivos la curva 12, denominada “La Monumental”. Allí, los pilotos deberán atravesar un sector con un peralte que alcanza el 24% de inclinación. “El circuito parece bastante único y vamos a tener que aprender rápidamente para alcanzar el ritmo”, sostuvo Colapinto. Y agregó: “El peralte de la curva 12 va a ser divertido de manejar de verdad”.
Antes de trasladarse a España, el joven de 23 años también trabajó en el simulador de Alpine en Enstone para comenzar a familiarizarse con las características del nuevo escenario. El objetivo será llegar preparado a un circuito que no cuenta con referencias previas de competencia en la Fórmula 1.
Los horarios de Franco Colapinto en Madrid
La actividad de la Fórmula 1 comenzará en la mañana del viernes 11 de septiembre y culminará en el mediodía del domingo. La transmisión para Argentina estará disponible a través de Fox Sports, mientras que los usuarios de Disney+ y F1 TV también podrán acceder a la cobertura de la actividad. En España, la carrera será emitida por DAZN.
Viernes 11 de septiembre
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Práctica libre 1: 8:30
Práctica libre 2: 12:00
Sábado 12 de septiembre
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Práctica libre 3: 7:30
Clasificación: 11:00
Domingo 13 de septiembre
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Gran Premio de España: 10:00
Distancia: 57 vueltas
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