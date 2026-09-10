"Da miedo": Madring, el circuito del Gran Premio de España que intimida a los pilotos de Fórmula 1
El nuevo trazado del combina curvas rápidas, desniveles, sectores urbanos y muros muy cercanos. Los protagonistas de la F1 ya anticiparon la enorme exigencia que representará correr por primera vez en este escenario.
La Fórmula 1 se prepara para afrontar uno de sus desafíos más particulares con la llegada del Madring. El circuito ubicado en Madrid fue diseñado para combinar sectores urbanos, curvas de alta velocidad, cambios de elevación y zonas con escasas escapatorias, una combinación que ya generó preocupación entre varios pilotos.
Antes de su estreno en la máxima categoría, el trazado español dejó una primera muestra de su dificultad durante un test oficial de Fórmula 3. La jornada tuvo una cantidad llamativa de incidentes, con 19 banderas rojas y varios accidentes que pusieron de manifiesto el escaso margen de error que tendrán los pilotos.
El circuito tiene una extensión de 5,47 kilómetros y está compuesto por 22 curvas. Su recorrido se encuentra entre el predio de IFEMA Madrid y Valdebebas, donde se ubica el complejo deportivo del Real Madrid, y fue desarrollado por la firma italiana Dromo.
La Monumental, la curva que más preocupa
Uno de los grandes atractivos del Madring será La Monumental, una curva inclinada con radios variables y cambios de elevación que exigirá una enorme precisión. El sector cuenta con una inclinación máxima del 24 por ciento, tiene una longitud aproximada de 550 metros y ofrece hasta seis posibles trazadas. En ese punto, los monoplazas podrán alcanzar velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora.
La dificultad aumenta por la cercanía de los muros. En diferentes sectores del trazado, las barreras se encuentran muy próximas al asfalto, por lo que cualquier error de cálculo puede terminar rápidamente en un accidente.
Carlos Sainz, uno de los principales referentes españoles y embajador del evento, ya había advertido sobre las exigencias que presentará el circuito: “Por la forma en que han colocado las barreras y el diseño de la pista, va a ser uno de los mayores desafíos en la Fórmula 1 recientemente”, señaló.
¿Qué dijeron los pilotos sobre el Madring?
Las primeras impresiones de los protagonistas también reflejaron la particular dificultad que presenta el circuito de Madrid. Andrea Kimi Antonelli fue directo al analizarlo: “Es un circuito complicado. No hay margen de error”. Sergio “Checo” Pérez, por su parte, utilizó una expresión todavía más contundente: “Da un poco de miedo”.
Pierre Gasly contó incluso su experiencia en el simulador: “En el simulador me choqué con todos los muros”. A su vez, Sainz amplió y comparó el diseño con algunos de los trazados urbanos más exigentes del calendario y resumió: “Está claro que es un circuito muy difícil. Es una mezcla entre Jeddah, Bakú y Macao”.
Esteban Ocon también destacó su dificultad al definirlo como “un circuito desafiante”, mientras que Max Verstappen explicó: “Es un circuito exigente, tiene muchas curvas complicadas”. Franco Colapinto también anticipó el esfuerzo físico que implicará afrontar el recorrido: “Va a ser complicado para los pilotos, lo vamos a sentir en el cuerpo”.
¿Cómo es el circuito de Madrid y dónde se puede adelantar?
El trazado incluye dos túneles y una recta principal de 523 metros, mientras que diferentes sectores presentan oportunidades concretas para intentar adelantamientos. La curva 1 aparece como uno de los puntos importantes para las maniobras, mientras que la curva 5 exigirá una frenada especialmente fuerte: los autos deberán reducir su velocidad desde aproximadamente 340 hasta 80 kilómetros por hora.
También serán importantes las curvas 13 y 17, donde los pilotos deberán pasar de velocidades cercanas a los 300 y 280 kilómetros por hora, respectivamente, a sectores mucho más lentos. Otro punto destacado será la Curva de Hortaleza, la número 3, que marca el ingreso a la zona urbana. Más adelante aparece la Subida de las Cárcavas, donde el desnivel alcanza el 8,3 por ciento.
El sector de Valdebebas concentra algunas de las curvas más rápidas del recorrido y también alberga la denominada Grada Sainz. El último tramo, en cambio, presenta un carácter más técnico y revirado, con muros muy próximos a la pista.
Los horarios de Franco Colapinto en España
Viernes 11 de septiembre
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Práctica libre 1: 8:30
Práctica libre 2: 12:00
Sábado 12 de septiembre
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Práctica libre 3: 7:30
Clasificación: 11:00
Domingo 13 de septiembre
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Gran Premio de España: 10:00
Distancia: 57 vueltas
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