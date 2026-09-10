"Da miedo": Madring, el circuito del Gran Premio de España que intimida a los pilotos de Fórmula 1

La dificultad aumenta por la cercanía de los muros. En diferentes sectores del trazado, las barreras se encuentran muy próximas al asfalto, por lo que cualquier error de cálculo puede terminar rápidamente en un accidente.

Carlos Sainz, uno de los principales referentes españoles y embajador del evento, ya había advertido sobre las exigencias que presentará el circuito: “Por la forma en que han colocado las barreras y el diseño de la pista, va a ser uno de los mayores desafíos en la Fórmula 1 recientemente”, señaló.

¿Qué dijeron los pilotos sobre el Madring?

Las primeras impresiones de los protagonistas también reflejaron la particular dificultad que presenta el circuito de Madrid. Andrea Kimi Antonelli fue directo al analizarlo: “Es un circuito complicado. No hay margen de error”. Sergio “Checo” Pérez, por su parte, utilizó una expresión todavía más contundente: “Da un poco de miedo”.

Pierre Gasly contó incluso su experiencia en el simulador: “En el simulador me choqué con todos los muros”. A su vez, Sainz amplió y comparó el diseño con algunos de los trazados urbanos más exigentes del calendario y resumió: “Está claro que es un circuito muy difícil. Es una mezcla entre Jeddah, Bakú y Macao”.

Esteban Ocon también destacó su dificultad al definirlo como “un circuito desafiante”, mientras que Max Verstappen explicó: “Es un circuito exigente, tiene muchas curvas complicadas”. Franco Colapinto también anticipó el esfuerzo físico que implicará afrontar el recorrido: “Va a ser complicado para los pilotos, lo vamos a sentir en el cuerpo”.

¿Cómo es el circuito de Madrid y dónde se puede adelantar?

El trazado incluye dos túneles y una recta principal de 523 metros, mientras que diferentes sectores presentan oportunidades concretas para intentar adelantamientos. La curva 1 aparece como uno de los puntos importantes para las maniobras, mientras que la curva 5 exigirá una frenada especialmente fuerte: los autos deberán reducir su velocidad desde aproximadamente 340 hasta 80 kilómetros por hora.

También serán importantes las curvas 13 y 17, donde los pilotos deberán pasar de velocidades cercanas a los 300 y 280 kilómetros por hora, respectivamente, a sectores mucho más lentos. Otro punto destacado será la Curva de Hortaleza, la número 3, que marca el ingreso a la zona urbana. Más adelante aparece la Subida de las Cárcavas, donde el desnivel alcanza el 8,3 por ciento.

El sector de Valdebebas concentra algunas de las curvas más rápidas del recorrido y también alberga la denominada Grada Sainz. El último tramo, en cambio, presenta un carácter más técnico y revirado, con muros muy próximos a la pista.

Los horarios de Franco Colapinto en España

Viernes 11 de septiembre

Práctica libre 1: 8:30

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 12 de septiembre

Práctica libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 13 de septiembre