Banderazo por Franco Colapinto en San Pablo: día, horario y cómo llegar a la plaza

El encuentro ya es una costumbre en cada visita de la Fórmula 1 a Brasil. El primer banderazo se hizo en 2024, cuando el piloto argentino corría para Williams. Hubo otro en 2025, en su primera temporada con Alpine, y esta será la tercera edición. En principio, la reunión no se suspende por lluvia. Los organizadores la mantienen salvo condiciones extremas, un punto a tener en cuenta en una ciudad con un clima cambiante. El miércoles 4 hubo sol y unos 34 grados, y el día terminó con tormenta. El jueves 5 también llovió por momentos.