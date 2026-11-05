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Banderazo por Franco Colapinto en San Pablo: día, horario y cómo llegar a la plaza

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Los hinchas argentinos alentarán a Franco Colapinto el sábado 7 de noviembre a las 20 en la plaza Alexandre de Gusmão, en la previa del GP de Brasil.

Banderazo por Franco Colapinto en San Pablo: día, horario y cómo llegar a la plaza

Los hinchas argentinos tienen una cita fuera de Interlagos en la previa del Gran Premio de San Pablo. Habrá un banderazo por Franco Colapinto el sábado 7 de noviembre a las 20 en la plaza Alexandre de Gusmão. La convocatoria está abierta a cualquiera que quiera apoyar al piloto de Alpine y pide llevar banderas, camisetas argentinas o de Colapinto y ganas de cantar.

El encuentro ya es una costumbre en cada visita de la Fórmula 1 a Brasil. El primer banderazo se hizo en 2024, cuando el piloto argentino corría para Williams. Hubo otro en 2025, en su primera temporada con Alpine, y esta será la tercera edición. En principio, la reunión no se suspende por lluvia. Los organizadores la mantienen salvo condiciones extremas, un punto a tener en cuenta en una ciudad con un clima cambiante. El miércoles 4 hubo sol y unos 34 grados, y el día terminó con tormenta. El jueves 5 también llovió por momentos.

Banderazo por Franco Colapinto: día, horario y cómo llegar

IMPORTANTE: Franco Colapinto manejó la Renoleta Alpine de los hinchas que viajaron hasta San Pablo

Cómo llegar a la plaza Alexandre de Gusmão

La plaza está en Jardins, a una cuadra de la avenida Paulista, junto al Parque Trianon y cerca del MASP. Queda entre Alameda Santos, Alameda Casa Branca y Alameda Jaú.

  • Metro: estación Trianon-Masp, de la Línea 2-Verde. Desde ahí se camina hasta Alameda Santos y se sigue hasta la plaza.
  • Taxi o aplicación: el destino es “Praça Alexandre de Gusmão, Jardim Paulista”.
  • Horario: 20, hora local, la misma que en la Argentina.

Colapinto, Interlagos y la lluvia que se viene

El agua ya condicionó a Colapinto en Brasil. En 2024, el diluvio del sábado obligó a pasar la clasificación al domingo a las 7.30 y a adelantar la carrera a las 12.30. En 2025, durante la carrera Sprint, se despistó en la curva 3 (Curva do Sol), justo después de la S de Senna, en la misma zona donde se salieron Oscar Piastri y Nico Hülkenberg. Los pianos estaban húmedos. El argentino y el australiano abandonaron, mientras que el alemán pudo volver a boxes.

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