Banderazo por Franco Colapinto en San Pablo: día, horario y cómo llegar a la plaza
Los hinchas argentinos alentarán a Franco Colapinto el sábado 7 de noviembre a las 20 en la plaza Alexandre de Gusmão, en la previa del GP de Brasil.
Los hinchas argentinos tienen una cita fuera de Interlagos en la previa del Gran Premio de San Pablo. Habrá un banderazo por Franco Colapinto el sábado 7 de noviembre a las 20 en la plaza Alexandre de Gusmão. La convocatoria está abierta a cualquiera que quiera apoyar al piloto de Alpine y pide llevar banderas, camisetas argentinas o de Colapinto y ganas de cantar.
El encuentro ya es una costumbre en cada visita de la Fórmula 1 a Brasil. El primer banderazo se hizo en 2024, cuando el piloto argentino corría para Williams. Hubo otro en 2025, en su primera temporada con Alpine, y esta será la tercera edición. En principio, la reunión no se suspende por lluvia. Los organizadores la mantienen salvo condiciones extremas, un punto a tener en cuenta en una ciudad con un clima cambiante. El miércoles 4 hubo sol y unos 34 grados, y el día terminó con tormenta. El jueves 5 también llovió por momentos.
Banderazo por Franco Colapinto: día, horario y cómo llegar
IMPORTANTE: Franco Colapinto manejó la Renoleta Alpine de los hinchas que viajaron hasta San Pablo
Cómo llegar a la plaza Alexandre de Gusmão
La plaza está en Jardins, a una cuadra de la avenida Paulista, junto al Parque Trianon y cerca del MASP. Queda entre Alameda Santos, Alameda Casa Branca y Alameda Jaú.
- Metro: estación Trianon-Masp, de la Línea 2-Verde. Desde ahí se camina hasta Alameda Santos y se sigue hasta la plaza.
- Taxi o aplicación: el destino es “Praça Alexandre de Gusmão, Jardim Paulista”.
- Horario: 20, hora local, la misma que en la Argentina.
Colapinto, Interlagos y la lluvia que se viene
El agua ya condicionó a Colapinto en Brasil. En 2024, el diluvio del sábado obligó a pasar la clasificación al domingo a las 7.30 y a adelantar la carrera a las 12.30. En 2025, durante la carrera Sprint, se despistó en la curva 3 (Curva do Sol), justo después de la S de Senna, en la misma zona donde se salieron Oscar Piastri y Nico Hülkenberg. Los pianos estaban húmedos. El argentino y el australiano abandonaron, mientras que el alemán pudo volver a boxes.
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