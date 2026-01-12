Xabi Alonso anunció su salida del Real Madrid: qué va a pasar con Franco Mastantuono
El entrenador español, clave para la llegada del argentino a la Casa Blanca, dejó de su cargo tras la derrota ante el Barcelona.
La derrota en el clásico por la Supercopa de España ante el Barcelona este domingo fue el detonando para la salida de Xabi Alonso del Real Madrid, tan abrupta e inesperada que ahora parece poner en duda también la situación del argentino Franco Mastantuono, quien si bien suma pocos minutos, llegó por expreso pedido del ahora exentrenador.
El "Merengue", que en LaLiga viene corriendo de atrás, cayó 3-2 este domingo ante el "Culé". Menos de 24 horas después, el club lanzó un comunicado oficial para informar que el DT dejaba su cargo.
Alonso, que como jugador multicampeón en la Casa Blanca, volvió en junio al Santiago Bernabéu como entrenador tras su paso arrollador por el Bayer Leverkusen, y en poco más de seis meses, llegó a dirigir 34 partidos, con 24 triunfos y 6 derrotas. Para diciembre ya sonaban los rumores de una posible salida, en medio de una interna en el plantel.
Minutos después de conocerse el fin del ciclo del mediocampista, el Real Madrid sacó rápidamente otro comunicado anunciando a Álvaro Arbeloa, exlateral derecho del club, como su reemplazante.
Qué va a pasar con Franco Mastantuono tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid
Tras conocerse el fin de ciclo de Xabi Alonso, el diario Marca de Madrid publicó este lunes que los futbolistas del Real Madrid, entre los que se encuentra el argentino Franco Mastantuono, estaban convencidos de que el entrenador iba a continuar, pese a la derrota en el clásico.
El mencionado medio sostuvo, además, que la salida de Alonso significó "un auténtico shock" para el plantel. “Varios futbolistas reconocen en privado que se enteraron por el comunicado oficial, sin aviso previo, lo que incrementó la sensación de desconcierto. De hecho, algunos jugadores sostienen que la relación entre el entrenador y el vestuario era más fluida en las últimas semanas”, profundizaron desde el medio.
Lo cierto es que para Mastatuono puede ser un mazazo la salida del entrenador español ya que fue justamente él quien lo pidió. En su salida de River, el joven argentino había revelado que el llamado directo que recibió por parte de Xabi fue clave para que decidiera salir a mitad de la Copa Libertadores.
Actualmente, la joven promesa del Real Madrid no suma muchos minutos e incluso habían sonado rumores de una posible salida a préstamo a principio de año para lograr mayor continuidad.
