Xabi Alonso anunció su salida del Real Madrid: qué va a pasar con Franco Mastantuono

Qué va a pasar con Franco Mastantuono tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

Tras conocerse el fin de ciclo de Xabi Alonso, el diario Marca de Madrid publicó este lunes que los futbolistas del Real Madrid, entre los que se encuentra el argentino Franco Mastantuono, estaban convencidos de que el entrenador iba a continuar, pese a la derrota en el clásico.

El mencionado medio sostuvo, además, que la salida de Alonso significó "un auténtico shock" para el plantel. “Varios futbolistas reconocen en privado que se enteraron por el comunicado oficial, sin aviso previo, lo que incrementó la sensación de desconcierto. De hecho, algunos jugadores sostienen que la relación entre el entrenador y el vestuario era más fluida en las últimas semanas”, profundizaron desde el medio.

Lo cierto es que para Mastatuono puede ser un mazazo la salida del entrenador español ya que fue justamente él quien lo pidió. En su salida de River, el joven argentino había revelado que el llamado directo que recibió por parte de Xabi fue clave para que decidiera salir a mitad de la Copa Libertadores.

Actualmente, la joven promesa del Real Madrid no suma muchos minutos e incluso habían sonado rumores de una posible salida a préstamo a principio de año para lograr mayor continuidad.

franco mastantuono