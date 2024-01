Quién es Franco Mastantuono, la joya de River que debutó ante Monterrey y casi mete un golazo

Quién es Franco Mastantuono

Franco Mastantuono es un enganche de 16 años que nació el 14 de agosto de 2007 en la provincia de Buenos Aires. Supo lucir la 10 y la cinta de capitán de la Séptima División de River, y ya fue citado para la Selección Sub 20.

Es zurdo y participó de la Selección Sub 17 que dirige Diego Placente y que este año llegó a las semifinales del Mundial de la categoría.

https://twitter.com/inforeald/status/1670109476840505346 Golazo de Franco Mastantuono jugador de la Séptima División de River Plate. pic.twitter.com/a2EPlgYdZS — Entrenamientos River Plate (@inforeald) June 17, 2023

"En River siempre miraba a Nacho Fernández, me parece un jugador muy completo. También trato de copiar los movimientos de Matías Suárez y Julián Álvarez. Y siempre miro a Messi, que es mi ídolo. Me parece el mejor del mundo, por lejos. También me gusta observar a Neymar y Phil Foden", le había dicho Mastantuono al sitio web oficial de River cuando tenía 14 años y militaba en la Novena División.

Martín Demichelis lo tiene en carpeta desde el año pasado, por lo que lo incorporó a la pretemporada que realiza el equipo en Estados Unidos como uno de los tantos jóvenes que podrían dar el salto a Primera este año.

franco mastantuono