Los 26 de Scaloni: los que están en el álbum de figuritas y no irán al Mundial 2026 con la Selección Argentina
Salió la lista definitiva de Lionel Scaloni para la Selección Argentina y un jugador que tiene su figurita en el álbum oficial no viajará al Mundial 2026.
Con la confirmación de los 26 futbolistas convocados a la Selección Argentina para el Mundial 2026, los fanáticos notaron un detalle muy particular. Al revisar la mítica colección oficial de figuritas del certamen internacional, descubrieron que una joven promesa albiceleste finalmente se quedó afuera de la nómina de Lionel Scaloni.
La ausencia de la Selección Argentina en el álbum
Históricamente, la empresa encargada de comercializar el coleccionable debe definir a los protagonistas mucho tiempo antes de que los entrenadores entreguen sus listas. Esta vez, de los 18 elegidos para representar a la albiceleste en las páginas impresas, 17 lograron su pasaje.
IMPORTANTE: Los 26 de Lionel Scaloni: la lista confirmada para el Mundial 2026
La única excepción de la lista es Franco Mastantuono. El talentoso mediocampista que formaba parte de los planes a futuro, y que fue incluido por la editorial como una de las grandes apuestas del equipo, no superó el corte definitivo del cuerpo técnico y deberá alentar desde afuera.
Por su parte, los otros 17 futbolistas impresos que sí dirán presente en Norteamérica son: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.
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