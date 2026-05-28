Franco Mastantuono se sumó a la lista de promesas Sub-20 que se quedaron fuera del Mundial: casos históricos

De Javier Saviola a Alejandro Garnacho: otras promesas sub-20 que se quedaron afuera del Mundial como Franco Mastantuono

El caso de Mastantuono se suma a una selecta lista de cracks juveniles que, a pesar de pedir pista a pura gambeta y goles, se quedaron con las ganas en la víspera de un Mundial:

Javier Saviola en Corea-Japón 2002:

A principios del siglo, Javier Saviola era el futbolista del momento. Había brillado en River y descollaba en el Barcelona, además de haber sido la figura descollante y goleadora del Mundial Sub-20 de 2001. Pese al clamor popular que exigía su citación, Marcelo Bielsa se plantó en su postura, priorizó a los delanteros de su proceso y el "Conejo" se tuvo que conformar con ver el frustrante Mundial de 2002 por televisión.

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Kun Agüero en Alemania 2006

Con apenas 17 años, Sergio "Kun" Agüero ya era un jugador consagrado en la primera de Independiente y asombraba al mundo con una madurez futbolística inédita.

José Pékerman, que lo conocía a la perfección de las juveniles, decidió llevar al Mundial a un jovencísimo Lionel Messi, pero consideró que el Kun todavía debía madurar. Agüero se quedó afuera de Alemania 2006, teniendo que esperar cuatro años más para su debut absoluto en Sudáfrica.

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Lautaro Martínez en Rusia 2018

El presente de Lautaro Martínez en Racing a principios de 2018 era demoledor: goles en el torneo local, hat-tricks en la Copa Libertadores y una potencia que lo hacía indomable. Jorge Sampaoli lo incluyó en la lista preliminar e incluso lo llevó a una gira amistosa, pero finalmente se inclinó por la experiencia de Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero.

El "Toro" pagó el derecho de piso de la juventud y se perdió la cita en Rusia.

Alejandro Garnacho en Qatar 2022

Hace apenas cuatro años, los ojos del mundo se posaban sobre un desfachatado Alejandro Garnacho que empezaba a romper líneas en el Manchester United.

Aunque Lionel Scaloni ya lo venía fogueando en las convocatorias, el entrenador consideró que el extremo nacido en Madrid estaba un escalón por detrás en la consideración táctica y física. Garnacho se quedó afuera de Qatar y, al igual que los anteriores, tuvo que masticar bronca antes de consolidarse.

El futuro está de su lado

Quedarse afuera de una Copa del Mundo a los 18 años es un impacto difícil de digerir, pero los antecedentes juegan a favor de Mastantuono. Saviola, Agüero, Lautaro y Garnacho tuvieron sus revanchas, se transformaron en fijas absolutas de los procesos siguientes y terminaron haciendo historia con la camiseta albiceleste.

Franco Mastantuono tendrá que capitalizar el dolor del corte final como combustible. El Mundial 2026 no lo tendrá en sus canchas, pero el fútbol argentino sabe que, tarde o temprano, el destino de la joya de River está inevitablemente ligado a la Selección Mayor.