Quiere romper el mercado: River sueña con los regresos de Mastantuono y Echeverri
La dirigencia de Núñez analiza un ambicioso mercado de pases y ya evalúa gestionar préstamos para recuperar a dos de las mayores promesas surgidas de sus divisiones inferiores.
River se prepara para afrontar un mercado de pases cargado de movimientos y objetivos de alto impacto. Mientras continúan circulando nombres de jerarquía internacional para reforzar distintas líneas del equipo, en las últimas horas surgió una posibilidad que genera una enorme ilusión entre los hinchas: el posible regreso de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, dos futbolistas formados en las Inferiores del club que actualmente pertenecen a gigantes europeos.
La intención de la dirigencia es clara. Convencidos de que el equipo necesita elevar su nivel en sectores clave del campo, especialmente en la generación de juego y el ataque, los dirigentes planean consultar formalmente a Real Madrid y Manchester City sobre la posibilidad de conseguir la cesión de ambos jugadores para la próxima temporada.
En Núñez entienden que ni Mastantuono ni Echeverri lograron consolidarse definitivamente en Europa durante el último año y consideran que una vuelta temporal podría resultar beneficiosa tanto para los futbolistas como para las instituciones propietarias de sus fichas. La idea es ofrecerles continuidad, protagonismo y un contexto favorable para recuperar confianza y ritmo competitivo.
Cómo son los casos de Mastantuono y el Diablito Echeverri: ¿pueden volver a River?
El caso de Mastantuono es el que más repercusión genera. Su desembarco en Real Madrid estuvo acompañado por una enorme expectativa luego de que el club español realizara una importante inversión para quedarse con uno de los talentos más destacados surgidos en el fútbol argentino durante los últimos años. Sin embargo, tras un comienzo prometedor, el mediocampista perdió protagonismo en medio de un período complejo para la institución madrileña.
Los cambios de entrenadores, las turbulencias internas y la competencia con figuras de primer nivel terminaron relegándolo en la consideración. Con el paso de los meses, sus apariciones fueron cada vez más esporádicas y su ausencia en la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026 representó un duro golpe para un futbolista que venía siendo señalado como una de las grandes apuestas a futuro del fútbol nacional.
Pese al interés de River, la operación aparece como muy difícil de concretar. Desde el entorno del jugador consideran que una salida hacia el fútbol argentino sería complicada y aseguran que buena parte de su futuro dependerá de la evaluación que realice José Mourinho al asumir nuevamente la conducción técnica del conjunto español.
La situación de Claudio Echeverri presenta algunas similitudes. El Diablito también fue seguido de cerca por River durante anteriores mercados de pases, especialmente cuando atravesaba una etapa de incertidumbre respecto de su continuidad en Europa. Sin embargo, Manchester City decidió mantenerlo dentro de su estructura y continuar con su proceso de desarrollo.
Durante el último semestre, el chaqueño vistió la camiseta de Girona, donde disputó 17 encuentros oficiales. Aunque tuvo algunas oportunidades, no consiguió afianzarse como titular y atravesó una campaña complicada que terminó con el descenso del equipo a la Segunda División española. Ahora deberá regresar al City, club con el que mantiene contrato vigente por varias temporadas.
En Núñez observan con atención ese escenario y consideran que la salida de Pep Guardiola podría abrir nuevas posibilidades. Además, valoran la buena relación institucional que existe con Manchester City a partir de negociaciones exitosas realizadas en el pasado. Mientras tanto, los dirigentes trabajan discretamente para explorar alternativas.
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