Quiere romper el mercado: River sueña con los regresos de Mastantuono y Echeverri

Los cambios de entrenadores, las turbulencias internas y la competencia con figuras de primer nivel terminaron relegándolo en la consideración. Con el paso de los meses, sus apariciones fueron cada vez más esporádicas y su ausencia en la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026 representó un duro golpe para un futbolista que venía siendo señalado como una de las grandes apuestas a futuro del fútbol nacional.

Pese al interés de River, la operación aparece como muy difícil de concretar. Desde el entorno del jugador consideran que una salida hacia el fútbol argentino sería complicada y aseguran que buena parte de su futuro dependerá de la evaluación que realice José Mourinho al asumir nuevamente la conducción técnica del conjunto español.

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La situación de Claudio Echeverri presenta algunas similitudes. El Diablito también fue seguido de cerca por River durante anteriores mercados de pases, especialmente cuando atravesaba una etapa de incertidumbre respecto de su continuidad en Europa. Sin embargo, Manchester City decidió mantenerlo dentro de su estructura y continuar con su proceso de desarrollo.

Durante el último semestre, el chaqueño vistió la camiseta de Girona, donde disputó 17 encuentros oficiales. Aunque tuvo algunas oportunidades, no consiguió afianzarse como titular y atravesó una campaña complicada que terminó con el descenso del equipo a la Segunda División española. Ahora deberá regresar al City, club con el que mantiene contrato vigente por varias temporadas.

En Núñez observan con atención ese escenario y consideran que la salida de Pep Guardiola podría abrir nuevas posibilidades. Además, valoran la buena relación institucional que existe con Manchester City a partir de negociaciones exitosas realizadas en el pasado. Mientras tanto, los dirigentes trabajan discretamente para explorar alternativas.

Embed ¿PEGAN LA VUELTA? Informa @juanbalbi9 que River está interesado en repatriar en condición de cedidos al DIABLITO ECHEVERRI y a FRANCO MASTANTUONO...



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