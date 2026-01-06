Fue campeón del mundo y levantó la Copa Libertadores con Independiente: de quién se trata
Sinónimo de grandeza, este exjugador levantó la Intercontinental y fue símbolo del combinado nacional en México 1986. Los detalles en la nota.
A lo largo de la historia, los planteles campeones del mundo con la Selección Argentina dejaron una huella imborrable en las páginas doradas del fútbol argentino. Desde los héroes de 1978 hasta los íconos de 1986 y los campeones de 2022, sus nombres quedaron inmortalizados para siempre en la inmortalidad.
Jugadores como Lionel Messi, Diego Maradona, Mario Kempes y Jorge Burruchaga no solo se destacaron con la camiseta del elenco nacional, sino que también dejaron su sello en los clubes, convirtiéndose en leyendas vivientes del deporte argentino. Burruchaga, por ejemplo, conquistó la Copa Libertadores e Intercontinental con Independiente, siendo símbolo y héroe del "Rojo".
Jorge Burruchaga y su paso por el futbol
Burruchaga inició su andar futbolístico en las divisiones juveniles de River, pero fue descartado a los 13 años. Sin embargo no claudicó y su talento lo llevó a debutar en primera división con Arsenal de Sarandí en 1981, consolidándose como una de las grandes apariciones de nuestro fútbol.
Poco después, en 1982, se incorporó a Independiente, donde formó una dupla inolvidable con Ricardo Bochini. En el club de Avellaneda disputó más de 230 encuentros y convirtió más de 70 goles, siendo pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores de 1984 y en la histórica victoria de la Intercontinental frente al Liverpool de Inglaterra.
Con la camiseta argentina, Burruchaga tuvo un rol preponderante: disputó casi 60 partidos y anotó más de una decena de goles. Su momento más recordado llegó en el Mundial de México 1986, donde brilló de punta a punta y marcó el gol que definió la final ante Alemania. Cuatro años más tarde, en Italia 1990, alcanzó la final.
Luego de una corta etapa en el fútbol francés, regresó al "Rojo", donde cerró su carrera en 1998. Antes de retirarse, añadió a su palmarés la Recopa y la Supercopa Sudamericana de 1995, dejando una huella imborrable en la historia del club y del fútbol argentino.
Su vida después del retiro
Después de retirarse, Burruchaga inició su carrera como director técnico, dirigiendo varios clubes del fútbol argentino, entre ellos Defensa y Justicia, Los Andes, Arsenal, Estudiantes, Banfield, Atlético de Rafaela e Independiente. También tuvo un corto paso por Paraguay, donde estuvo al frente de Libertad.
