Fue campeón del mundo y levantó la Copa Libertadores con Independiente: de quién se trata

Luego de una corta etapa en el fútbol francés, regresó al "Rojo", donde cerró su carrera en 1998. Antes de retirarse, añadió a su palmarés la Recopa y la Supercopa Sudamericana de 1995, dejando una huella imborrable en la historia del club y del fútbol argentino.

Su vida después del retiro

jorge burruchaga actual.jpg Tras su retiro como jugador, Burruchaga se convirtió en entrenador y dirigió diferentes equipos del ámbito local.

Después de retirarse, Burruchaga inició su carrera como director técnico, dirigiendo varios clubes del fútbol argentino, entre ellos Defensa y Justicia, Los Andes, Arsenal, Estudiantes, Banfield, Atlético de Rafaela e Independiente. También tuvo un corto paso por Paraguay, donde estuvo al frente de Libertad.