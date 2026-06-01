Un histórico referente de Boca apuntó contra Juan Román Riquelme: "Es una dictadura"

El flojo cierre de semestre para Boca, marcado por la temprana eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la salida en octavos de final del Torneo Apertura ante Huracán, desató una fuerte crisis institucional. En medio de un escenario de cambios drásticos y con la inminente salida de Claudio Úbeda como director técnico, las críticas apuntaron directamente a la gestión del presidente del club. Esta vez, quien alzó la voz con dureza fue un referente histórico de la institución: Hugo "El Mono" Perotti.