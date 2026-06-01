Un histórico referente de Boca apuntó contra Juan Román Riquelme: "Es una dictadura"
Hugo Perotti habló luego de la eliminación del Xeneize en la fase de grupos de la Copa Libertadores y afirmó que le duele ver el presente del equipo.
El flojo cierre de semestre para Boca, marcado por la temprana eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y la salida en octavos de final del Torneo Apertura ante Huracán, desató una fuerte crisis institucional. En medio de un escenario de cambios drásticos y con la inminente salida de Claudio Úbeda como director técnico, las críticas apuntaron directamente a la gestión del presidente del club. Esta vez, quien alzó la voz con dureza fue un referente histórico de la institución: Hugo "El Mono" Perotti.
El exdelantero, campeón de la Copa Libertadores 1978 y del Metropolitano 1981 con el Xeneize, no se guardó nada al analizar el presente de la dirigencia en una entrevista con Radio La Red: “Boca es una dictadura en la que todo depende de una sola persona. Mientras siga la obsecuencia, todo va a seguir así. Hoy cualquiera te gana, Boca da pena, la gente va a alentar entregada. Antes ir a La Bombonera a ver Copa Libertadores era ver a un equipo ganador”.
Perotti manifestó su dolor por la actualidad del club y aseguró que se está perdiendo la identidad y la seriedad institucional. Según su mirada, ni la dirigencia, ni el técnico, ni los jugadores están a la altura de las circunstancias. Además, remarcó que las decisiones no deberían estar centralizadas: “En el club todo depende de una sola persona, cuando siempre debería tratarse de tres patas: la comisión directiva, los técnicos y los jugadores”.
El futuro del banco de suplentes: ¿quién sucederá a Claudio Úbeda en Boca?
Aunque todavía no se formalizó la salida de Claudio Úbeda, su vínculo contractual finaliza a fines de junio y su partida es un hecho. Ante esto, Juan Román Riquelme ya baraja opciones para el puesto, con tres nombres en carpeta:
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Antonio Mohamed: Quedó descartado de la carrera, ya que el propio entrenador dejó en claro que no llegará al club.
Néstor Lorenzo: Es uno de los deseos del presidente, aunque su arribo dependerá del desempeño de la Selección de Colombia en el Mundial y de sus ganas de volver a dirigir en el país.
Luis Zubeldía: Es otra de las alternativas que gustan, pero actualmente se encuentra con trabajo y debería resolver su salida del Fluminense de Brasil.
El panorama para conocer al nuevo DT se aclarará recién cuando se oficialice la desvinculación del "Sifón" Úbeda.
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