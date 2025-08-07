Fue campeón con River y San Lorenzo: hoy se gana la vida en Miami
Tras un paso exitoso por el fútbol, colgó los botines y se erradicó en la ciudad estadounidense para seguir ligado al deporte. ¿De quién se trata?
Cristian "Lobo" Ledesma es uno de los pocos jugadores que logró triunfar en dos de los cinco equipos grandes del fútbol argentino. Campeón con San Lorenzo y River de torneos locales, en ambos fue dirigido por Ramón Díaz, el talentoso volante tuvo una carrera marcada por el éxito y las consagraciones.
Pero a la hora de colgar los botines decidió seguir ligado al deporte desde otra faceta: se convirtió en entrenador y hoy se encuentra en las categorías formativas del Inter Miami junto a Gonzalo Higuain. Este nuevo capítulo en su vida le permite estar cerca de la pasión con la que recorrió tantos años.
Cristian "Lobo" Ledesma y su paso por el fútbol
El camino del "Lobo" comenzó en las inferiores de Argentinos Juniors, donde mostró desde temprano talento descomunal en la mitad del campo de juego, compartiendo equipo con Juan Román Riquelme. Debutó en Primera en 1997 y rápidamente llamó la atención de varios clubes por su prestancia y solvencia.
Su gran nivel lo llevó a River en 1999, donde, de la mano de Díaz, ganó tres torneos locales y se consolidó como un referente dentro del plantel. Luego tuvo un paso por el fútbol alemán con el Hamburgo, pero no logró afianzarse. También jugó en el Monterrey de México y volvió al país para vestir las camisetas de Colón y Racing.
En 2007 recaló en el "Ciclón", otra vez bajo la dirección del "Pelado", y fue parte del equipo campeón del Clausura. Luego brilló en Grecia con el Olympiacos, aunque su extensa carrera tendría una capítulo más en el "Millonario". En 2012 logró el ascenso y, en 2014, se coronó campeón del Torneo Final. Su carrera concluyó en 2016 en el "Bicho" de La Paternal.
Su vida después del retiro en Miami
Después de retirarse, Ledesma inició su carrera como entrenador en Tigre en 2018, donde tuvo una experiencia breve. Más tarde, se mudó a Estados Unidos para trabajar en las divisiones juveniles del Inter Miami.
Allí se dedica a formar nuevas generaciones, volcando en el campo todo lo aprendido durante su trayectoria futbolística. Esta nueva experiencia le permite estar cerca del deporte que lo acompañó durante años.
