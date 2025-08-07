Fue campeón con River y San Lorenzo: hoy se gana la vida en Miami

Su vida después del retiro en Miami

Después de retirarse, Ledesma inició su carrera como entrenador en Tigre en 2018, donde tuvo una experiencia breve. Más tarde, se mudó a Estados Unidos para trabajar en las divisiones juveniles del Inter Miami.

Allí se dedica a formar nuevas generaciones, volcando en el campo todo lo aprendido durante su trayectoria futbolística. Esta nueva experiencia le permite estar cerca del deporte que lo acompañó durante años.