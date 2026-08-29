Quién es Cristina "China" Cosentino: la heroína en el arco de Las Leonas
La increíble historia de “el Dibu” del hockey femenino sobre césped que hoy es un fenómeno mundial al convertirse en heroína de la consagración argentina ante Países Bajos.
Como ya se informó, Las Leonas hicieron historia al ganar este sábado su tercer Mundial de hockey sobre césped, torneo que se disputó en Países Bajos y donde las argentinas derrotaron al seleccionado local para alcanzar la nueva consagración.
Luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, las dirigidas por Fernando Ferrara se impusieron 3-1 en los penales australianos ante las neerlandesas, con una arquera que terminó convertida en heroína de la jornada.
En efecto, la Cristina Cosentino, conocida en el mundo del hockey como “la China”, tuvo una actuación descollante en la definitoria y electrizante instancia de los penales, al atajar tres de los cuatro ejecutados por Países Bajos y así celebrar el título mundial junto a sus compañeras y el cuerpo técnico.
Su exitosa historia en el arco comenzó de modo casual, ya que a los 8 años se desempeñaba como delantera en el club Belgrano Athletic, pero ante la falta de una arquera fija, el equipo implementó un sistema de rotación y cuando le tocó calzarse las protecciones por primera vez descubrió para qué estaba hecha en este exigente deporte.
La “China” Cosentino y un destino de gloria que llegó por casualidad
Con 1,78 de estatura, la presencia física y reflejos felinos de Cristina “China” Cosentino la convirtieron rápidamente en una de las promesas más serias del hockey metropolitano y, buscando minutos de competencia al más alto nivel, a los 18 años tomó la decisión de pasar al club Banco Nación.
Su nombre empezó a sonar con fuerza en las órbitas de la Confederación Argentina de Hockey y el mundo deportivo tras colgarse la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nankín 2014 y consagrarse campeona en el Mundial Junior de Santiago 2016.
De manera que sus consistentes actuaciones le permitieron dar un paso casi lógico: dio el salto a Europa, específicamente en la UD Taburiente de España y posteriormente en el Royal Victory de Bélgica, donde sumó experiencia a su natural talento.
Su gran desafío llegó con el retiro de la mítica Belén Succi, quien había custodiado el arco argentino durante más de una década. Pero ella no se achicó ante el desafío y asumió la responsabilidad de la camiseta número 13 para adueñarse del puesto con una personalidad arrolladora.
Su consagración definitiva llegó este sábado al ganar la Copa del Mundo de 2026 en una final para el infarto contra el histórico rival de Las Leonas, Países Bajos, combinado con el que las nuestras pelean por ser consideradas las mejores del mundo. Y con su actuación en los sucesivos partidos y los penales atajados, bien le cabe el apodo de “la Dibu” del hockey.
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