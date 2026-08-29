Quién es Cristina "China" Cosentino: la heroína en el arco de Las Leonas

Su nombre empezó a sonar con fuerza en las órbitas de la Confederación Argentina de Hockey y el mundo deportivo tras colgarse la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nankín 2014 y consagrarse campeona en el Mundial Junior de Santiago 2016.

Cristina "China" Cosentino atajó tres penales australianos.

De manera que sus consistentes actuaciones le permitieron dar un paso casi lógico: dio el salto a Europa, específicamente en la UD Taburiente de España y posteriormente en el Royal Victory de Bélgica, donde sumó experiencia a su natural talento.

Su gran desafío llegó con el retiro de la mítica Belén Succi, quien había custodiado el arco argentino durante más de una década. Pero ella no se achicó ante el desafío y asumió la responsabilidad de la camiseta número 13 para adueñarse del puesto con una personalidad arrolladora.

Su consagración definitiva llegó este sábado al ganar la Copa del Mundo de 2026 en una final para el infarto contra el histórico rival de Las Leonas, Países Bajos, combinado con el que las nuestras pelean por ser consideradas las mejores del mundo. Y con su actuación en los sucesivos partidos y los penales atajados, bien le cabe el apodo de “la Dibu” del hockey.