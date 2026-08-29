Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Gimnasia por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Gimnasia por el Torneo Clausura.
Rosario Central y Gimnasia se enfrentan este sábado, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, en el marco de la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá como árbitro principal a Darío Herrera, mientras que José Carreras estará en el VAR.
El "Canalla" buscará aprovechar la localía para volver a sumar de a tres y mantenerse cerca de los primeros puestos de la Zona B. Además, tendrá la oportunidad de recuperarse del duro golpe que significó quedar eliminado de la Copa Libertadores en los octavos de final ante Corinthians.
Luego de la caída en Brasil, el conjunto dirigido por Jorge Almirón volverá a presentarse en el Gigante con la intención de enfocarse en el torneo local y seguir siendo protagonista en la pelea por la clasificación a los play-offs.
Gimnasia, en tanto, atraviesa un momento más complicado y necesita recuperar la confianza después de una serie de resultados adversos. La racha comenzó con la contundente derrota 4-0 frente a Estudiantes en el clásico platense y se profundizó cuando quedó eliminado por penales de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra. El "Lobo" buscará dejar atrás este mal momento en Rosario y volver a la victoria luego de tres partidos.
Formaciones de Rosario Central vs. Gimnasia por el Torneo Clausura - Zona B
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Juan José Pérez; Agustín Auzmendi y Manuel Panaro. DT: Ariel Pereyra.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs Gimnasia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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