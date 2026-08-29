Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Gimnasia por Internet

Gimnasia, en tanto, atraviesa un momento más complicado y necesita recuperar la confianza después de una serie de resultados adversos. La racha comenzó con la contundente derrota 4-0 frente a Estudiantes en el clásico platense y se profundizó cuando quedó eliminado por penales de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra. El "Lobo" buscará dejar atrás este mal momento en Rosario y volver a la victoria luego de tres partidos.