Para reforzar su posición, Cassano aseguró que no habría aceptado una propuesta semejante: "No lo habría hecho ni aunque me hubieran ofrecido 10 millones. Ni siquiera 20".

Cómo fue el regreso de Ronaldinho al fútbol con el Ravenna

El brasileño volvió a disputar un encuentro oficial el domingo 15 de noviembre, cuando fue titular en la victoria por 2-0 frente a Forlì. Jugó los primeros 45 minutos, participó en la acción del primer gol y salió durante el entretiempo. Unos 12.000 espectadores se acercaron al estadio Bruno Benelli para presenciar su regreso.

Su última presentación oficial había sido en septiembre de 2015, cuando vestía la camiseta de Fluminense. Aunque anunció su retiro en 2018, aceptó esta nueva experiencia con el Ravenna, club del que se convirtió en inversor en agosto. La iniciativa también forma parte de un proyecto para darle mayor exposición internacional a la institución italiana.