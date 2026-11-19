"Fue una farsa": la durísima crítica de Cassano a Ronaldinho por volver a jugar a los 46 años
El ex delantero italiano elogió al brasileño y lo puso a la altura de Messi, Maradona, Ronaldo y Pelé. Sin embargo, cuestionó duramente su participación en el Ravenna.
El regreso de Ronaldinho al fútbol profesional, después de más de una década sin disputar un partido oficial, generó repercusiones en el mundo del deporte. El brasileño volvió a las canchas con la camiseta del Ravenna, de la Serie C de Italia, pero no todos celebraron su aparición. Antonio Cassano, quien compartió equipo en Milan, fue especialmente crítico con la decisión.
Durante su participación en el programa Viva El Futbol, el ex atacante italiano reconoció la enorme dimensión futbolística de Dinho, aunque cuestionó que haya vuelto a competir a los 46 años. "Para mí, sigue estando entre los cinco más grandes de la historia junto a Messi, Maradona, Ronaldo y, probablemente, Pelé", expresó al referirse al talento y la trayectoria del campeón del mundo.
Sin embargo, su valoración cambió por completo cuando habló del regreso del brasileño. "El tema es que esto fue una payasada, una farsa", disparó. Y profundizó su postura: "Lo que hizo el otro día fue muy, muy desagradable de ver. A los 46 años, en esas condiciones, ¿qué se supone que iba a hacer? No lo entendí".
El italiano también hizo referencia al vínculo entre Ronaldinho e Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna y amigo del ex futbolista, quien además tiene una participación accionaria minoritaria en la institución. "Lo hizo porque tiene una relación con Cipriani, que es amigo suyo. Y porque le dieron mucho dinero. No lo sé", comentó, aunque reconoció que no tenía certezas sobre la existencia de un incentivo económico.
Para reforzar su posición, Cassano aseguró que no habría aceptado una propuesta semejante: "No lo habría hecho ni aunque me hubieran ofrecido 10 millones. Ni siquiera 20".
Cómo fue el regreso de Ronaldinho al fútbol con el Ravenna
El brasileño volvió a disputar un encuentro oficial el domingo 15 de noviembre, cuando fue titular en la victoria por 2-0 frente a Forlì. Jugó los primeros 45 minutos, participó en la acción del primer gol y salió durante el entretiempo. Unos 12.000 espectadores se acercaron al estadio Bruno Benelli para presenciar su regreso.
Su última presentación oficial había sido en septiembre de 2015, cuando vestía la camiseta de Fluminense. Aunque anunció su retiro en 2018, aceptó esta nueva experiencia con el Ravenna, club del que se convirtió en inversor en agosto. La iniciativa también forma parte de un proyecto para darle mayor exposición internacional a la institución italiana.
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