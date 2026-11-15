Ronaldinho volvió a jugar al fútbol a los 46 años: cuál es el club italiano que lo sumó
Ronaldinho volverá a jugar un partido oficial con el Ravenna, de la Serie C de Italia, ante el Forlì, once años después de su último partido con Fluminense.
Ronaldinho volvió a jugar al fútbol. A los 46 años y once años después de su último partido oficial con Fluminense, el brasileño fue titular en el Ravenna, de la Serie C de Italia, frente al Forlì. El entrenador Andrea Mandorlini confirmó en conferencia de prensa que estará al menos media hora en cancha y cumplió.
El fichaje salió de su relación personal con Ignazio Cipriani, presidente del club. Según trascendió, el objetivo es darle proyección internacional a la marca del Ravenna. El primer paso ya está dado: los derechos de TV de este partido se vendieron a Brasil, Gran Bretaña y China.
Dinho hizo su primer entrenamiento con el plantel apenas un día antes del partido. Un control orientado suyo se viralizó enseguida. “Van a decir que es IA”, bromeó el exjugador de Barcelona y Milan ante la repercusión.
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En el Estadio Benelli hubo 6.400 espectadores. Para recibirlos, el club sumó una tribuna adicional para 1.800 personas, con entradas a unos 150 euros. En la platea estuvieron los exfutbolistas brasileños Dida y Serginho, el tenista Fabio Fognini y Arrigo Cipriani.
Más allá del regreso, el partido tiene un atractivo extra: el brasileño suma 299 goles entre clubes y Selección, y puede llegar a los 300. En su carrera ganó el Mundial 2002 con Brasil, el Balón de Oro 2005, la Champions League 2006 con Barcelona y la Copa Libertadores 2013 con Atlético Mineiro.
El Ravenna pelea el ascenso a la Serie B
Detrás del clima de fiesta, el partido vale puntos importantes. El Ravenna es segundo en su grupo de la Serie C, con 29 puntos en 13 fechas, y está en la pelea por el ascenso a la Serie B.
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