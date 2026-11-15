Ronaldinho volvió a jugar al fútbol a los 46 años: cuál es el club italiano que lo sumó

Más allá del regreso, el partido tiene un atractivo extra: el brasileño suma 299 goles entre clubes y Selección, y puede llegar a los 300. En su carrera ganó el Mundial 2002 con Brasil, el Balón de Oro 2005, la Champions League 2006 con Barcelona y la Copa Libertadores 2013 con Atlético Mineiro.

El Ravenna pelea el ascenso a la Serie B

Detrás del clima de fiesta, el partido vale puntos importantes. El Ravenna es segundo en su grupo de la Serie C, con 29 puntos en 13 fechas, y está en la pelea por el ascenso a la Serie B.