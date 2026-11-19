Carlos Tevez se prepara para su partido despedida en La Bombonera: el golazo de caño
El ídolo de Boca marcó un golazo de caño en un picado con amigos, a un mes de su partido despedida en estadio Alberto J. Armando del domingo 20 de diciembre.
Carlos Tevez sigue en forma y lo demuestra más allá del retiro. En la noche del miércoles 18 de noviembre se hizo viral un video del histórico delantero de Boca en un picado con amigos. Ahí convirtió un golazo de caño, a un mes de su partido despedida en La Bombonera.
La jugada la empezó el propio Carlitos con un córner. Después fue a buscar la pelota y, con una pisada, se sacó de encima a dos jugadores al mismo tiempo. Cuando salió el arquero, definió de caño y la metió para levantar alguno de los aplausos de las personas presentes. El video corrió rápido en redes y se sumó a la expectativa por el homenaje que se prepara en la casa del Xeneize y que se venía esperando poder concretar hace mucho tiempo.
Carlos Tevez y un golazo de caño a un mes de su partido despedida en La Bombonera
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Cuándo es el partido despedida de Carlos Tevez en La Bombonera
El Apache tendrá su despedida el domingo 20 de diciembre en La Bombonera, a poco más de cuatro años de su retiro como futbolista profesional. Habrá varios invitados especiales, y estos son los confirmados hasta ahora en uno de los eventos más esperados en el último tiempo y que seguramente junte a mucha gente importante del deporte.
- Sergio Agüero
- Martín Palermo
- Gianluigi Buffon
- Leandro Paredes
- Rio Ferdinand
La carrera de Carlos Tevez
Tevez salió de las inferiores de Boca y después volvió al club en otros dos ciclos antes de retirarse. Fuera del país jugó en Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Shenhua. Con la Selección Argentina jugó 76 partidos, hizo 13 goles y estuvo en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.
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