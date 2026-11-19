La jugada la empezó el propio Carlitos con un córner. Después fue a buscar la pelota y, con una pisada, se sacó de encima a dos jugadores al mismo tiempo. Cuando salió el arquero, definió de caño y la metió para levantar alguno de los aplausos de las personas presentes. El video corrió rápido en redes y se sumó a la expectativa por el homenaje que se prepara en la casa del Xeneize y que se venía esperando poder concretar hace mucho tiempo.