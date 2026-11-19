Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub-17: horario, formaciones y TV
El equipo dirigido por Diego Placente inicia su camino en el torneo ante Australia y buscará sumar sus primeros tres puntos en el Grupo C, que también integran Mozambique y Dinamarca.
La Selección Argentina Sub-17 se enfrenta a Australia este jueves , desde las 13 (hora argentina), en el Aspire Zone de Al Rayyan, Qatar, por la primera fecha del Grupo C del Mundial Sub-17 2026. El encuentro contará con transmisión en vivo de DSports y TV Pública.
El conjunto dirigido por Diego Placente comenzará su camino en una nueva edición de la Copa del Mundo con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita iniciar de la mejor manera su participación en el certamen. La "Albiceleste" obtuvo la clasificación tras finalizar como subcampeona del Sudamericano Sub-17 y compartirá la zona con Australia, Mozambique y Dinamarca.
El equipo nacional llega con la intención de mejorar su última actuación mundialista, cuando quedó eliminado en los dieciseisavos de final de la edición 2025 frente a México, en una definición por penales. Después del debut, se medirá con el seleccionado africano el domingo 22 de noviembre y cerrará la fase de grupos frente a Dinamarca el miércoles 25.
Por su parte, Australia afronta su regreso a la Copa del Mundo Sub-17 después de siete años, ya que su última participación había sido en Brasil 2019. Los dirigidos por Carl Veart consiguieron el boleto a Qatar tras alcanzar las semifinales de la Copa Asiática Sub-17 2026, instancia en la que aseguraron su clasificación.
El Mundial Sub-17 de Qatar contará con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro integrantes. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, primera instancia de eliminación directa.
Formaciones de Argentina vs. Australia por el Mundial Sub-17
- Argentina: Valentín Regia; Mateo Mendizábal, Alex Cardozo, Simón Escobar, Thiago Pérez; Julio Coria, Marcos Ortiz, Giovanni Baroni, Matheo Machuca; Tobías Goytía y Facundo Salinas. DT: Diego Placente.
- Australia: Charlie Wilson-Papps; Max Lyall-Rajendra, Marcus Savic, Archie Mitchell, Emile Katrib; Besian Kutleshi, Emmett Shaw, Dion Nigro; Akol Akon, Henrique Oliveira y Georgio Hassarati. DT: Carl Veart.
Horario y televisación
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Horario: 13:00 (Argentina).
Estadio: Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
- TV: DSports y TV Pública.
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