El conjunto dirigido por Diego Placente comenzará su camino en una nueva edición de la Copa del Mundo con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita iniciar de la mejor manera su participación en el certamen. La "Albiceleste" obtuvo la clasificación tras finalizar como subcampeona del Sudamericano Sub-17 y compartirá la zona con Australia, Mozambique y Dinamarca.