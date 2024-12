Fuerte cruce entre Marco Ruben y Ariel Holan luego de la goleada que sufrió Rosario Central ante River

marco ruben

En la zona mixta Ruben aseguró que no se siente respetado como referente del plantel. Minutos después, el técnico le contestó y dejó en evidencia la mala relación que existe entre ambos.

Más allá de que no había expresado nada al respecto, los rumores ya indicaban que, el próximo fin de semana ante Belgrano, el centroatacante de 38 años iba a dejar el club definitivamente. El contexto era ideal: un Gigante de Arroyito repleto para acompañar al ídolo. Sin embargo, parece que algo se rompió en el vestuario del Monumental y su despedida podría adelantarse.

Ruben desligó de la situación a sus compañeros de equipo y a la dirigencia, por lo que no quedaron dudas que todos los cañones apuntaban al entrenador. El delantero no se quejó por los minutos que le tocó jugar desde la llegada de Holan al equipo, ya que jugó los cuatro partidos desde que el DT se hizo cargo del equipo, sino que está disgustado con su manejo del vestuario y desde algunas fechas siente que no tiene el trato que se merece un jugador de su trayectoria.

marco ruben 2.jpg

"Estoy muy dolido con la situación, pudo haber sido mi último partido en este club. Es uno de los días más tristes con la camiseta de Rosario Central en mi caso. Hubo situaciones que no me gustaron. No creo que se me haya respetado y eso me duele mucho", sentenció Ruben y se quejó de su salida en el entretiempo ante el Millonario. "No estaba hablada mi salida, tenía más ganas de jugar que nadie", aseguró.

Un rato más tarde, el propio Holan, también en zona mixta, explicó su decisión y evitó entrar en polémicas. "Yo no lo veo así. Le habían sacado amarilla y sobre todo por el tipo de partido que estábamos jugando. Tener a Marco en la cancha en esta etapa de su carrera a 60 metros del arco no era la idea y pienso que era difícil torcer esa realidad, una cuestión de lo que podía hacer el equipo de manera colectiva para que él pudiera jugar".

Este es el quinto ciclo de Ruben en el club de sus amores, donde fue campeón de la Copa Argentina en el 2018. Desde su regreso acumula 18 partidos y un tanto, ante Lanús el día de su regreso. En total, con la camiseta del Canalla suma 281 partidos, 106 goles y 13 asistencias.