"Con bronca": Lautaro Rivero reactivó su cuenta de Instagram y publicó un mensaje para los hinchas de River

El descargo de Lautaro Rivero y la promesa al hincha de River

Este lunes por la tarde, tras dejar enfriar las pulsaciones, el defensor reactivó su perfil oficial y eligió sus historias de Instagram para publicar un sincero descargo dirigido al mundo riverplatense.

"Quiero compartir con esta historia lo que viví ayer. Me voy con bronca, porque la ilusión era enorme y sé lo que significa esta camiseta", comenzó expresando el juvenil, evidenciando el dolor que caló hondo en la delegación tras masticar la frustración de quedarse a las puertas del título.

Lejos de esquivar los cuestionamientos o la responsabilidad, Rivero concluyó su mensaje con una firme promesa de cara al futuro institucional. "Pero les prometo que el compromiso es total y que voy a seguir dejando todo lo mejor de mí para llevar a River a lo más alto. Dios siempre da revancha", expresó.