"Con bronca": Lautaro Rivero reactivó su cuenta de Instagram y publicó un mensaje para los hinchas de River
El juvenil, marcado por el penal que le permitió a Belgrano igualar la final del Torneo Apertura, publicó su descargo en las redes sociales.
A 24 horas del doloroso desenlace en el Estadio Mario Alberto Kempes, el plantel de River rompió el estricto silencio que se autoimpuso tras perder la final del Torneo Apertura 2026. El encargado de dar la cara y expresarse públicamente fue, justamente, el futbolista que quedó en el centro de todas las miradas: el juvenil Lautaro Rivero.
El defensor Núñez vivió un domingo para el olvido. Con el partido 2-1 a favor del "Millonario", protagonizó la jugada más discutida de la tarde cuando la pelota impactó en su mano en el límite del área grande; una acción que Yael Falcón Pérez sancionó como penal a instancias del VAR y que le permitió a Belgrano estampar el 2-2 a 7 minutos del final.
A raíz de esta desafortunada maniobra, Rivero se convirtió de inmediato en el futbolista más apuntado y criticado por los hinchas en las redes sociales, teniendo en cuenta que protagonizó una jugada similar en el pasado Superclásico.
Ante la catarata de reproches y cuestionamientos, el juvenil había tomado la drástica decisión de desactivar su cuenta de Instagram apenas abandonó el vestuario, buscando aislarse del clima hostil. Pero este lunes, 24 horas más tarde, cambió de opinión y se expresó por ese medio.
El descargo de Lautaro Rivero y la promesa al hincha de River
Este lunes por la tarde, tras dejar enfriar las pulsaciones, el defensor reactivó su perfil oficial y eligió sus historias de Instagram para publicar un sincero descargo dirigido al mundo riverplatense.
"Quiero compartir con esta historia lo que viví ayer. Me voy con bronca, porque la ilusión era enorme y sé lo que significa esta camiseta", comenzó expresando el juvenil, evidenciando el dolor que caló hondo en la delegación tras masticar la frustración de quedarse a las puertas del título.
Lejos de esquivar los cuestionamientos o la responsabilidad, Rivero concluyó su mensaje con una firme promesa de cara al futuro institucional. "Pero les prometo que el compromiso es total y que voy a seguir dejando todo lo mejor de mí para llevar a River a lo más alto. Dios siempre da revancha", expresó.
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