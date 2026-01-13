MinutoUno

Fuerte denuncia de un futbolista, discriminado por su orientación sexual

El referente mundial por visibilizar la diversidad en el deporte, aseguró que fue apartado del Adelaide United por motivos ajenos al rendimiento.

Josh Cavallo volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una fuerte denuncia vinculada a su paso por el fútbol australiano. A través de sus redes sociales, el actual jugador del Stamford AFC sostuvo que durante su etapa en el Adelaide United fue sistemáticamente marginado por su orientación sexual y no por razones deportivas, pese a su desempeño dentro del plantel.

En su mensaje, Cavallo explicó que con el tiempo pudo procesar lo sucedido y decidió hacerlo público. “Me ha llevado un tiempo digerir cómo acabaron mis años en el Adelaide, pero creo que los fans merecen honestidad”, escribió. Luego fue aún más directo: “No importaba lo que mejorara o lo que aportaba al equipo, estaba claro que no se me quería en el campo debido a la homofobia interna del club”.

El futbolista recordó que ese tipo de situaciones eran justamente las que más temía antes de dar a conocer su historia personal, y afirmó que el impacto fue profundo, tanto en lo emocional como en lo profesional. Según su testimonio, el ambiente dejó de ser un espacio seguro y su desarrollo dentro del plantel se fue viendo afectado con el paso del tiempo.

Embed - JOSHUA CAVALLO on Instagram: "It’s taken me a while to digest how my time at Adelaide United ended, but I think the fans deserve honesty. Leaving the club had nothing to do with football. Decisions were made by people in power that blocked my opportunities, not because of my talent, but because of who I choose to love. Under the new management, it became clear that I wasn’t allowed on the pitch because of politics. It’s hard to swallow when I realised my own club was homophobic. I was angry because people thought I was sidelined based on injuries, when in reality, it was internal homophobia that kept me on the bench. I stayed professional, kept my head down, and worked hard every day which I’m proud of. Yet no matter how much I produced or improved, my contributions were continuously ignored. It brought a lot of negativity and affected my wellbeing as a professional footballer. This was exactly the fear I had about coming out, seeing prejudice affect my career in modern day. For the first time, I actually questioned if I should have kept my sexuality a secret. This brought up fears I had about coming out publicly, that being myself would affect my career. I felt incredibly isolated and wondered if I’d made the mistake of sharing my story. I felt things going backwards, not just on the pitch, but in the one place I thought was a safe space and after seeing a group chat of teammates mocking a picture of me and my partner only added to this heartache. This fresh start in the UK has helped me breathe again and I hope I can fall back in love with the sport that means everything to me. Despite the way it ended behind the scenes, I refuse to let it ruin my connection to this city. Adelaide is where I found my wings. To the fans and supporters: thank you for your passion and backing. You deserve honesty and success. You were incredible to play in front of. Thank you. "
View this post on Instagram

Entre los episodios que mencionó, reveló que compañeros se burlaron de una foto suya junto a su pareja dentro de un grupo privado, lo que reforzó su sensación de aislamiento. “Me he sentido muy solo en un lugar que pensaba que era seguro”, expresó, describiendo el clima que atravesaba en el vestuario.

Luego de concretar su salida del club en mayo de 2025, Cavallo encontró una nueva oportunidad en el ascenso del fútbol inglés. Desde allí, agradeció el acompañamiento de los hinchas, celebró el poder recomenzar y aseguró que su principal objetivo es volver a disfrutar del juego y reencontrarse con la pasión por la pelota.

Frente a las declaraciones, Adelaide United respondió con un comunicado oficial en el que rechazó las acusaciones. La institución afirmó estar “profundamente decepcionada” por los dichos del futbolista, sostuvo que siempre trabajó por un entorno inclusivo y aclaró que todas las decisiones tomadas fueron exclusivamente deportivas y no estuvieron vinculadas a cuestiones personales.

El testimonio de Cavallo vuelve a poner en debate la realidad que atraviesan muchos deportistas dentro del fútbol profesional y el largo camino que aún queda por recorrer para que la inclusión sea una práctica real y sostenida dentro del deporte.

