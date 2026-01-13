Fuerte denuncia de un futbolista, discriminado por su orientación sexual

Frente a las declaraciones, Adelaide United respondió con un comunicado oficial en el que rechazó las acusaciones. La institución afirmó estar “profundamente decepcionada” por los dichos del futbolista, sostuvo que siempre trabajó por un entorno inclusivo y aclaró que todas las decisiones tomadas fueron exclusivamente deportivas y no estuvieron vinculadas a cuestiones personales.

El testimonio de Cavallo vuelve a poner en debate la realidad que atraviesan muchos deportistas dentro del fútbol profesional y el largo camino que aún queda por recorrer para que la inclusión sea una práctica real y sostenida dentro del deporte.