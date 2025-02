Fuerte revelación de Gastón Edul sobre la novela entre Leandro Paredes y Boca: "Hasta hace dos semanas..."

leandro paredes boca.jpg

Edul continuó con su análisis: “No tengo ningún tipo de dudas que Leandro Paredes no dijo lo que sentía, quizás preservando su presente y su futuro. Es decir, estoy contradiciendo lo que él dijo, pero estoy seguro de la información que tengo”.

En este sentido, el periodista agregó que, en su opinión, Paredes habría decidido modificar lo que había declarado públicamente, optando por una postura diferente para no exponer completamente su intención en ese momento.

Finalmente, sumó: “Boca negoció con Paredes hasta hace dos semanas. Tenía la decisión tomada de vida en conjunto con su familia de volver a vivir en Buenos Aires y que hasta inclusive yo creo que cambió lo que él quería declarar, estratégicamente. Paredes sale a hablar ahora y no lo hizo antes porque estuvo todo este tiempo negociando con Boca y quiso ir a Boca, no se pusieron de acuerdo, pero no hay dudas de que eso pasó”.

Este tema es importante no solo por la expectativa que generó el posible regreso de Paredes a Boca, sino también porque refleja las tensiones entre los intereses del jugador y las ofertas de los clubes.

Paredes, quien tiene un vínculo vigente con la Roma, ha sido un jugador clave en el mediocampo del equipo italiano, pero su deseo de regresar al fútbol argentino era notorio. La situación podría haber cambiado si se hubiera dado un acuerdo entre las partes, pero por el momento, el jugador seguirá jugando en la Roma hasta al menos mitad de 2025.