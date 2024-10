Furor por Franco Colapinto: el piloto de Fórmula 1 ya tiene una calle con su nombre

Embed - Carburando on Instagram: " En Luján, parece que @FranColapinto y James Vowles ya tienen sus calles ¡a metros de la emblemática Basílica! claubenavidez via X #Colapinto #F1 #Vowles" View this post on Instagram A post shared by Carburando (@carburandotv)

Cabe destacar que esta calle se encuentra en una ubicación cercana a la emblemática Basílica, donde el pasado sábado miles de fieles católicos peregrinaron. En este sentido, el tramo que comprende la calle "Franco Colapinto" va desde la altura 700 hasta el 800, y se cruza con otra que lleva el nombre del ingeniero británico James Vowles, jefe de su equipo, que comienza en el 0 y termina en el 100.

Esto no es casualidad, puesto que la historia profesional de la joya de Williams comenzó en el partido de Luján.

El blooper de Franco Colapinto en El Hormiguero: "Capaz me lo robé..."

Desde hace algunas semanas, Franco Colapinto se convirtió en el centro de atención, ya que viene teniendo buen desempeño en la Fórmula 1. En las últimas horas, el corredor argentino estuvo de invitado al reconocido programa español El Hormiguero e hizo divertir a todos con sus anécdotas.

Sin embargo, la visita del argentino por el programa conducido por Pablo Motos no pasó desaparecido y una de sus historias se volvió viral en las redes sociales. En medio de la charla, Colapinto se dio cuenta que tenía la alarma de seguridad que suelen poner en las tiendas de ropa puesta en su pantalón y desató la risa de los que estaban presentes en el estudio.

Ante esto, Franco contó que había ido a comprarse ropa para “ponerse lindo” y que en el local de ropa olvidaron sacarle el dispositivo a esa prenda. “Capaz me lo robé, boludo”, dijo entre risas. "Ahora que me acuerdo, fui a la tienda para ponerme lindo y cuando salí hizo mucho 'pipipi'... Me dijeron 'andá, andá'", agregó mientras todos quedaron sorprendidos por el insólito momento que estaban viviendo.

blooper colapinto