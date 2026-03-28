La encuestadora que predijo el triunfo de Javier Milei ahora traza un escenario lapidario para el Gobierno

Obviamente, la imagen positiva de Milei sigue hundiéndose en el mismo periodo: desde el 45% enero pasó al 37% en marzo, socavada tanto por los escándalos políticos, judiciales y mediáticos que sacuden al Gobierno como por la pauperización general de la población.

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De hecho, ante la consulta “¿Cuáles son los problemas más importantes para Argentina en la actualidad?”, las respuestas a la encuesta ubican a la corrupción (43,3%) en primer lugar, el desempleo (42,2%) en segundo y la inflación (35,3%) en tercero.

Más atrás figuran la preocupación por el debilitamiento de la democracia y las instituciones (31,4%), la situación económica en general (29,6%), la impunidad y el sistema judicial (28,8%) y la educación (17,6%).

A la pregunta “¿Cómo evaluás la situación económica de Argentina, del mercado del trabajo y de tu familia en este momento?”, los resultados son concluyentes: el 65% de los consultados evalúa como mal la situación económica, el 74% como malo el mercado laboral y el 55% como mala la situación familiar.

Finalmente, al ser requerida una evaluación del gobierno de Javier Milei en sus tres años de gestión, un 57,4% la calificó como "malo/muy malo", un 30,3% la considera "excelente/buena", mientras que 12% de los encuestados la señaló como "regular".

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