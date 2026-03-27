Alarma en Gran Hermano: se accidentó Andrea del Boca y cortaron la transmisión
La actriz quedó nuevamente en el centro de las redes sociales tras un fuerte episodio mientras conversaba con sus compañeros. Enterate los detalles.
Tras haberse ausentado durante algunos días por cuestiones de salud que debieron ser evaluadas fuera de la casa, Andrea del Boca volvió este lunes a Gran Hermano y retomó la convivencia con sus compañeros, entre rumores de acomodo y renegociaciones de contrato.
Sin embargo, en las últimas horas protagonizó un momento inesperado que rápidamente llamó la atención. Este viernes por la noche, mientras compartía una charla distendida con el resto de los participantes y se encontraba sentada en una reposera, la actriz sufrió un pequeño incidente al irse hacia atrás de manera repentina, lo que provocó su reacción inmediata: "Ay la conch... de mi madre".
Ante la situación, sus compañeros, sin levantarse del lugar, intentaron tranquilizarla y consultaron por su estado: "¿Estás bien?", preguntó una de las chicas. Luego, Nazareno deslizó: "Se habrá asustado... porque no te golpeaste". Segundos después, la transmisión fue interrumpida.
Más allá del susto, todo indica que no pasó a mayores y que la actriz continuará en el reality, donde sigue siendo una de las protagonistas, aunque según informó esta tarde Guido Záffora, la actriz no se quedaría mucho tiempo más ya que no tendría intenciones de llegar a la final y se quedaría entre dos o tres semanas.
"Ella no quiere ganar, está cansada. Le dijo a su entorno que estaba cansada cuando estuvo fuera de la casa. Entra, porque obviamente hay una sinergia con el programa y también hay un punch económico que a Andrea le sirve", lanzó el periodista en el programa de Mariana Fabbiani.
Además, sumó una información que potenció aún más el impacto: "Ella está mal económicamente, quiere recuperar dinero y, como bien contó Santi Riva Roy, tiene una propuesta de Telefe para hacer algo más. No sé si streaming o programa".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario