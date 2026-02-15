Furor en las redes por el regalo de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo por San Valentín

image

El romántico regalo de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo

Para la ocasión, el 10 eligió rosas blancas, rojas y amarillas, que fueron dispuestas en un florero junto al peluche, apoyado sobre un sillón del hogar familiar. Antonela publicó una imagen del obsequio y, fiel a su estilo, acompañó la foto con un simple corazón rojo. La escena reflejó la intimidad del festejo en Miami y volvió a mostrar el costado más romántico del campeón del mundo, que suele mantener su vida privada lejos de la exposición mediática.