Furor en las redes por el regalo de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo por San Valentín
El futbolista sorprendió a Antonela Roccuzzo en el Día de los Enamorados con un romántico regalo en Miami. El gesto incluyó flores, un peluche y un detalle familiar que emocionó en redes.
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron el Día de los Enamorados en la intimidad de su casa en Miami, donde el capitán de la Selección Argentina le dedicó un gesto romántico a su esposa que rápidamente se viralizó en las redes sociales. La mujer compartió el especial momento en su cuenta oficial de Instagram y conmovió a sus seguidores.
El futbolista, que se sigue preparando de la mejor manera para afrontar la próxima temporada con Inter Miami la sorprendió con un enorme oso de peluche acompañado por un ramo de flores de distintos colores. El detalle no pasó inadvertido y rápidamente generó miles de reacciones entre los fanáticos de la pareja.
El romántico regalo de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo
Para la ocasión, el 10 eligió rosas blancas, rojas y amarillas, que fueron dispuestas en un florero junto al peluche, apoyado sobre un sillón del hogar familiar. Antonela publicó una imagen del obsequio y, fiel a su estilo, acompañó la foto con un simple corazón rojo. La escena reflejó la intimidad del festejo en Miami y volvió a mostrar el costado más romántico del campeón del mundo, que suele mantener su vida privada lejos de la exposición mediática.
El gesto familiar que emocionó a todos en las redes sociales
La celebración también incluyó un detalle familiar que enterneció a los seguidores de la pareja. Ciro, el hijo menor de Messi y Roccuzzo, le regaló a su mamá un dibujo repleto de corazones cómo una de las grandes muestras de cariño de la jornada.
En la hoja escribió los nombres de todos los integrantes de la familia: Thiago, Mateo, sus padres y el suyo propio. El gesto sumó un condimento especial a la jornada y volvió a reflejar el perfil familiar que caracteriza a la pareja en cada fecha significativa.
