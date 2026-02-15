La CGT contra la Reforma laboral: "Están dadas las condiciones para ir a un paro general"

En ese marco, el dirigente sindical Cristian Jerónimo adelantó en diálogo con Darío Villarruel que la CGT avanzará con la convocatoria si el tratamiento legislativo se concreta, al considerar que la iniciativa oficial afecta derechos laborales históricos. Según explicó, el malestar entre los trabajadores creció en las últimas semanas y se traduce en una mayor predisposición a sumarse a una protesta de alcance nacional: "Yo creo que los compañeros y compañeras empezaron realmente a entender el impacto real que va a tener en su vida esta ley totalmente regresiva, una reforma negativa para para los trabajadores y el pueblo en general".