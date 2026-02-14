El último romántico: el dulce gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín
El capitán de la Selección Argentina sorprendió a su esposa con un regalo especial por el Día de los Enamorados, que ella mostró en redes sociales.
El Día de los Enamorados se vivió con mucha intimidad en la casa de Miami de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. El futbolista la sorprendió con un gesto romántico que incluyó un oso de peluche gigante y un ramo de flores multicolores, que la empresaria mostró en sus redes.
La pareja, que hizo pública su relación en 2012, continúa demostrando su amor con detalles especiales. Para esta fecha, el capitán argentino eligió rosas blancas, rojas y amarillas que ambientaron el living de la vivienda.
Antonela compartió una imagen del obsequio ante sus millones de seguidores: el enorme peluche sobre un sillón y un florero transparente con las flores. La publicación estuvo acompañada únicamente por un emoji de corazón rojo.
El festejo también contó con la participación de sus hijos. Ciro, el menor, le regaló a su mamá un dibujo lleno de corazones en el que escribió los nombres de toda la familia.
En el dibujo aparecían Thiago, Mateo, sus padres y su propia firma, un gesto que reflejó la unión del clan en cada ocasión especial y que Antonela decidió compartir con otra emotiva postal.
El significado de regalar osos en San Valentín
Obsequiar un oso de peluche en San Valentín representa ternura, protección, afecto duradero y compañía, funcionando como un símbolo permanente del amor hacia la otra persona. Es un detalle clásico que transmite contención, seguridad y el deseo de cuidar al ser querido, transformándose en un recuerdo que perdura en el tiempo.
Qué simboliza
Amor dulce y sincero: el peluche transmite calidez emocional y cariño auténtico.
Cercanía: representa acompañamiento incluso en la distancia.
Cuidado: su textura suave y abrazable remite a protección y contención.
Recuerdo duradero: permanece como un objeto que simboliza el vínculo.
Por qué es un regalo típico en esta fecha
El oso de peluche se vincula con los abrazos y la ternura, valores muy asociados al clima romántico de San Valentín. Suele complementarse con flores, chocolates o cartas para reforzar la demostración de amor.
