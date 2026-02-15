Se entregó el conductor de la Chevrolet Meriva que atropelló y mató a una joven en La Plata

El caso de Eugenia Carril en La Plata

El cuerpo sin vida de Eugenia Carril fue encontrado en la mañana de este sábado luego de que no regresara a su casa en la noche anterior. Entonces, la familia de la joven inició una búsqueda en redes sociales para dar con su paradero.

La preocupación crecía con el correr de las horas, que terminaron con una situación horrorosa: la chica de 18 años fue hallada muerta en la zona de 3 y 96 con golpes compatibles con un siniestro vial, indicaron fuentes policiales.

Poco más tarde, imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata y por circuitos privados de vigilancia permitieron establecer la secuencia previa al impacto: se ve a la joven bajar del colectivo que la traía de la universidad, caminar algunas cuadras y, finalmente, siendo embestida por un vehículo, lo que le habría provocado la muerte.