Se entregó el conductor de la Chevrolet Meriva que atropelló y mató a una joven en La Plata
El hecho ocurrió en la noche del viernes pero el cuerpo sin vida fue hallado en la mañana de este sábado en una zanja. La joven regresaba de la facultad.
El conductor que atropelló y mató a Eugenia Carril, la estudiante de 18 años, se entregó este domingo por la mañana en la sede de la DDI de La Plata. El hombre, de nacionalidad peruana, tomó la decisión luego de que la Policía Bonaerense lograra identificar y secuestrar la Chevrolet Meriva azul implicada en el hecho, la cual había sido abandonada en la zona de las calles 5 y 57.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el vehículo presenta daños compatibles con el impacto, incluyendo una mancha visible en el capot.
La investigación, liderada por el fiscal Fernando Padovan (UFI N° 12), se apoyó en registros fílmicos de días previos que captaron al rodado, patente GXY 920, circulando por distintos puntos de la región como la Avenida 122.
Estas imágenes permitieron reconstruir el recorrido habitual de la camioneta, en la que se movilizaban dos personas al momento del siniestro ocurrido el viernes 13 de febrero.
Aunque la causa está caratulada preventivamente como homicidio culposo, el hecho de que el conductor haya escapado del lugar sin asistir a la joven podría sumar agravantes a la imputación. Mientras tanto, la familia de Eugenia mantiene el reclamo de justicia en Villa Elvira, exigiendo que se identifique también al acompañante que viajaba en el vehículo durante la noche fatal.
El caso de Eugenia Carril en La Plata
El cuerpo sin vida de Eugenia Carril fue encontrado en la mañana de este sábado luego de que no regresara a su casa en la noche anterior. Entonces, la familia de la joven inició una búsqueda en redes sociales para dar con su paradero.
La preocupación crecía con el correr de las horas, que terminaron con una situación horrorosa: la chica de 18 años fue hallada muerta en la zona de 3 y 96 con golpes compatibles con un siniestro vial, indicaron fuentes policiales.
Poco más tarde, imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata y por circuitos privados de vigilancia permitieron establecer la secuencia previa al impacto: se ve a la joven bajar del colectivo que la traía de la universidad, caminar algunas cuadras y, finalmente, siendo embestida por un vehículo, lo que le habría provocado la muerte.
