El tormentón pasó por el AMBA, se fue para tomar impulso y volverá tres días sin parar
Tras el temporal del domingo, el lunes ofrecerá una tregua de sol. Sin embargo, el tormentón regresará el martes y se quedará hasta el jueves.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana fuertemente marcada por la inestabilidad. Este domingo 15 de febrero, la región fue golpeada por un tormentón que trajo un 90% de probabilidad de precipitaciones y acumulados de 17 mm.
Aunque el agua trajo un leve alivio térmico, fijando la máxima en 25°, el fenómeno meteorológico está lejos de terminar. Se trata apenas de la primera etapa de un tormentón que se tomará un breve descanso para luego volver a descargar sobre la Ciudad y el conurbano bonaerense.
El lunes: un respiro engañoso
Para el alivio temporal de los porteños, el comienzo de la semana hábil traerá una mejora transitoria. El pronóstico para este lunes 16 de febrero indica cielo parcialmente soleado, sin lluvias a la vista y con una máxima que trepará hasta los 28°.
Será la jornada ideal para ventilar las casas y salir sin paraguas, pero habrá que aprovecharla rápido porque las nubes ya están tomando impulso para regresar.
Tres días seguidos de inestabilidad
El mal tiempo volverá a instalarse en el AMBA a partir del martes 17, dando inicio a una seguidilla de tres días pasados por agua. Las condiciones de lluvia no darán tregua hasta el cierre de la jornada del jueves.
El cronograma proyectado de precipitaciones es el siguiente:
-
Martes 17: Regresan los chaparrones con un 60% de probabilidad, acumulados leves (0.2 mm) y una jornada calurosa que tocará los 30° de máxima.
Miércoles 18: La inestabilidad continúa con un 50% de chances de lluvias (0.3 mm) y se espera el pico de calor de la semana, alcanzando los 31°.
Jueves 19: Último día de la saga del temporal. Se mantiene el 50% de probabilidad de agua y la máxima desciende levemente a 29°.
¿Cuándo asoma el fin de semana sin lluvias?
Recién hacia el final de la semana los habitantes del AMBA podrán guardar definitivamente el piloto. Las proyecciones para el viernes 20 y el sábado 21 muestran jornadas con nubosidad variable, máximas más agradables de 28° y 26° respectivamente, y un cero por ciento de riesgo de nuevas tormentas.
