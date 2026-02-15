El tormentón pasó por el AMBA, se fue para tomar impulso y volverá tres días sin parar

El cronograma proyectado de precipitaciones es el siguiente:

Martes 17: Regresan los chaparrones con un 60% de probabilidad, acumulados leves (0.2 mm) y una jornada calurosa que tocará los 30° de máxima.

Miércoles 18: La inestabilidad continúa con un 50% de chances de lluvias (0.3 mm) y se espera el pico de calor de la semana, alcanzando los 31°.

Jueves 19: Último día de la saga del temporal. Se mantiene el 50% de probabilidad de agua y la máxima desciende levemente a 29°.

¿Cuándo asoma el fin de semana sin lluvias?

Recién hacia el final de la semana los habitantes del AMBA podrán guardar definitivamente el piloto. Las proyecciones para el viernes 20 y el sábado 21 muestran jornadas con nubosidad variable, máximas más agradables de 28° y 26° respectivamente, y un cero por ciento de riesgo de nuevas tormentas.