Sin Xuper TV ni aplicación en el Smart TV: cómo ver Boca vs. Platense en vivo por el celular

A qué hora juegan Boca vs. Platense

El encuentro está programado para este domingo y el pitazo inicial será a las 19:30 horas de la Argentina.

Quién es el árbitro y dónde se juega

El Xeneize jugará en condición de local ante su gente en el mítico estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encargado de impartir justicia en el campo de juego será el árbitro Sebastián Zunino.