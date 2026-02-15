Sin Xuper TV ni aplicación en el Smart TV: cómo ver Boca vs. Platense en vivo por el celular
El Xeneize recibe al Calamar en La Bombonera. Con Xuper TV bloqueado, conocé las formas legales de seguir el partido desde tu smartphone.
Boca Juniors recibe este domingo a Platense en el estadio La Bombonera. Para aquellos hinchas que no cuentan con servicios no oficiales como Xuper TV, o simplemente no están frente a un televisor, existen diversas opciones oficiales para seguir el minuto a minuto directamente desde el teléfono.
El partido corresponde a la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 y promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada de este fin de semana.
IMPORTANTE: Chau Xuper TV: cuánto cuesta reemplazar las aplicaciones ilegal con "todas las de la ley" en 2026
Cómo ver Boca vs. Platense en vivo por el celular
Si no tenés acceso a un Smart TV o preferís la comodidad de tu dispositivo móvil, la opción oficial principal para ver el partido vía streaming es a través de la plataforma Disney +, para lo cual se requiere un registro y suscripción previa.
Por otro lado, si ya pagás el abono del cable, podés seguir el encuentro desde tu celular a través de las aplicaciones móviles de los operadores tradicionales. El partido estará disponible en Cablevisión Flow, Directv GO y Telecentro Play, siempre y cuando tengas el Pack Fútbol activo en tu cuenta.
Qué canal transmite el partido de Boca hoy
Para quienes se queden en casa y cuenten con servicio de televisión por cable o decodificador, la transmisión oficial en directo estará a cargo de la señal ESPN Premium. Es importante recordar que esta señal es codificada, por lo que exige tener contratado el "Pack Fútbol".
A qué hora juegan Boca vs. Platense
El encuentro está programado para este domingo y el pitazo inicial será a las 19:30 horas de la Argentina.
Quién es el árbitro y dónde se juega
El Xeneize jugará en condición de local ante su gente en el mítico estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encargado de impartir justicia en el campo de juego será el árbitro Sebastián Zunino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario