San Valentín: cuánto cuesta el oso gigante que Lionel Messi le regaló a Antonela Roccuzzo
El capitán de la Selección sorprendió a su esposa con un romántico gesto en San Valentín. Conocé los detalles y el precio en dólares del imponente obsequio.
San Valentín se vivió puertas adentro y con mucha intimidad en la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Miami. Sin embargo, el hermetismo familiar no impidió que los fanáticos pudieran espiar parte de la celebración del Día de los Enamorados gracias a las redes sociales.
El capitán argentino no dejó pasar la fecha y sorprendió a su esposa con un gesto romántico que la empresaria rosarina no dudó en compartir con sus millones de seguidores.
Flores multicolores y un regalo a lo grande por San Valentín
Para esta ocasión tan especial, el futbolista campeón del mundo eligió una combinación infalible pero en tamaño extra grande. Por un lado, le obsequió un ramo de rosas blancas, rojas y amarillas.
Por otro lado, el verdadero protagonista de la jornada: un oso de peluche gigante. Antonela publicó una imagen del regalo mostrando al enorme muñeco apoyado sobre un sillón y, a su lado, un florero transparente con el colorido ramo de flores, acompañando la postal únicamente con un emoji de corazón rojo.
Cuánto cuesta el oso de peluche que le regaló Messi
El imponente muñeco de felpa marrón claro captó rápidamente la atención de los usuarios. Se trata de un modelo de dimensiones impresionantes: según las especificaciones de artículos similares en tiendas de e-commerce, como el comercializado por la marca MaoGoLan, este tipo de osos gigantes alcanzan los 6 pies de altura, es decir, unos 1,82 metros (72 pulgadas).
Este peluche "jumbo", promocionado por su "suavidad suprema" y diseñado especialmente como regalo de San Valentín para "novia o esposa", se comercializa en plataformas internacionales como Amazon a un precio de US$ 119.99.
