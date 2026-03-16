Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs Huracán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi vs Huracán por el Torneo Apertura.
Aldosivi y Huracán se enfrentarán este lunes desde las 15.30 en el estadio José María Minella por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Tiburón busca su primer triunfo en el campeonato, mientras que el Globo intentará recuperarse tras la derrota ante River.
El equipo dirigido por Guillermo Farré atraviesa un comienzo de torneo muy complicado y necesita sumar de a tres con urgencia para empezar a salir del fondo de la tabla. En su última presentación rescató un empate en su visita a Atlético Tucumán, en un encuentro marcado por la resistencia defensiva y la actuación clave de su arquero. Axel Werner fue una de las figuras de ese partido: además de contener un penal, sostuvo al equipo en varios pasajes del encuentro. Sin embargo, la igualdad también dejó una mala noticia para Aldosivi, ya que Alan Sosa fue expulsado durante el desarrollo del juego.
El empate en Tucumán significó el primer punto conseguido fuera de Mar del Plata para el equipo de Farré. Aun así, el panorama sigue siendo preocupante: el Tiburón suma apenas 4 puntos en 8 partidos disputados y el fantasma de los promedios vuelve a aparecer en la costa. En ese contexto, Aldosivi necesita imperiosamente conseguir su primera victoria en el Torneo Apertura para empezar a cambiar la tendencia y tomar algo de aire en la tabla.
Del otro lado estará Huracán, que llega golpeado tras caer ante River en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El encuentro estuvo marcado además por un contexto particular: el club debió jugar con aforo reducido debido a un derrumbe registrado en las inmediaciones del estadio.
El regreso de Eduardo "Chacho" Coudet al fútbol argentino con River terminó siendo adverso para el Globo, que ahora quedó al borde de salir de los ocho primeros puestos de la tabla. El equipo dirigido por Diego Martínez buscará un triunfo en Mar del Plata que le permita mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la siguiente fase del Torneo Apertura.
Probables formaciones del encuentro entre Aldosivi y Huracán
- Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón; Nathanael Guzmán, Nicolás Cordero, Blas Palavecino. DT: Guillermo Farré.
- Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Hugo Nervo o Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Alejandro Martínez o Facundo Waller; Jordy Caicedo.
Cómo ver en vivo Aldosivi vs Huracán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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