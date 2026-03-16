Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs Huracán

El equipo dirigido por Guillermo Farré atraviesa un comienzo de torneo muy complicado y necesita sumar de a tres con urgencia para empezar a salir del fondo de la tabla. En su última presentación rescató un empate en su visita a Atlético Tucumán, en un encuentro marcado por la resistencia defensiva y la actuación clave de su arquero. Axel Werner fue una de las figuras de ese partido: además de contener un penal, sostuvo al equipo en varios pasajes del encuentro. Sin embargo, la igualdad también dejó una mala noticia para Aldosivi, ya que Alan Sosa fue expulsado durante el desarrollo del juego.