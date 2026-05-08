Real Madrid puso en marcha el operativo retorno por Mourinho para salir de la crisis

Según trascendió en las últimas horas, Mourinho ya habría puesto sobre la mesa una serie de condiciones para aceptar el desafío de regresar al Santiago Bernabéu. Una de las principales exigencias tiene que ver con la duración del contrato: el entrenador pretende firmar por al menos dos temporadas para tener margen suficiente para reconstruir el proyecto deportivo.

Además, también habría solicitado cambios estructurales en la comunicación institucional del club. Entre sus pedidos figura la incorporación de un portavoz oficial que se encargue de dar explicaciones públicas en temas vinculados a la dirigencia y a cuestiones internas, evitando que él tenga que exponerse constantemente frente a la prensa por conflictos ajenos a lo estrictamente futbolístico.

Mourinho Cristiano Ronaldo

Otro de los puntos centrales de las conversaciones pasa por el control deportivo. Mourinho pretende tener un rol mucho más influyente en las decisiones relacionadas con refuerzos, salidas y armado del plantel. El portugués considera fundamental contar con autonomía para desarrollar su idea y no quiere repetir algunas diferencias internas que marcaron su anterior paso por la institución.

También pidió regresar acompañado por su propio cuerpo técnico, aunque, según revelaron distintos medios españoles, no descarta integrar a Álvaro Arbeloa dentro de la nueva estructura de trabajo. Esa posibilidad aparece como una manera de mantener cierta continuidad institucional y evitar una ruptura total con el actual proyecto.

mourinho guardiola Foto de archivo

La primera etapa del portugués dejó un buen recuerdo en la Casa Blanca

La posible vuelta de Mourinho genera una fuerte expectativa por lo que representó su primera etapa. El portugués dirigió al equipo entre 2010 y 2013, en un período extremadamente competitivo marcado por la rivalidad histórica con el Barcelona de Pep Guardiola. Durante esos años condujo al conjunto merengue en 178 partidos, con un saldo de 128 victorias, 28 empates y apenas 22 derrotas.

En cuanto a títulos, conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolverle al equipo una identidad competitiva que muchos consideran clave para los éxitos posteriores en Champions League. Ahora, más de una década después, su nombre vuelve a aparecer como posible solución en uno de los momentos más convulsionados del Real Madrid reciente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2052765684665344501&partner=&hide_thread=false Real Madrid have started José Mourinho operation with direct contacts now taking place.



Benfica want Mou to stay at all costs but aware of Real talks ongoing; it depends on Madrid.



Up to Florentino Pérez: he will decide if Mourinho returns or not.



https://t.co/J6yTl9JBcd pic.twitter.com/9RZXCsVpXW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026