Real Madrid puso en marcha el operativo retorno por Mourinho para salir de la crisis
Según trascendió en Europa, el club español inició contactos formales con el entrenador portugués para reemplazar a Álvaro Arbeloa. Mientras, Benfica intenta retenerlo...
La crisis que atraviesa Real Madrid parece acelerar decisiones importantes de cara a la próxima temporada. En medio de un clima cada vez más tenso dentro del vestuario, los malos resultados y las dudas alrededor de Álvaro Arbeloa, desde España aseguran que la dirigencia merengue ya comenzó a moverse en busca de un reemplazante de peso. Y el nombre que volvió a instalarse con fuerza es uno muy conocido para el madridismo: José Mourinho.
De acuerdo con la información difundida por Fabrizio Romano, el club blanco ya inició conversaciones directas con el entrenador portugués y los primeros contactos formales entre las partes están en marcha. Aunque todavía no existe un acuerdo cerrado, en Madrid consideran seriamente la posibilidad de apostar nuevamente por un técnico que dejó una huella muy marcada durante su primera etapa en la institución.
Mourinho, actualmente al frente del Benfica, aparece como una figura capaz de devolver autoridad y competitividad a un equipo golpeado por los conflictos internos y las dudas futbolísticas. Su perfil fuerte, la experiencia en grandes escenarios y su capacidad para manejar vestuarios de alto voltaje son aspectos que seducen a buena parte de la dirigencia y también a sectores importantes de la hinchada.
Florentino Pérez tiene en la mira la vuelta de Mourinho para arreglar el caos deportivo
En Portugal, mientras tanto, viven la situación con preocupación. Benfica sabe que el interés del Real Madrid es concreto e intenta convencer al entrenador de continuar con el proyecto actual. Sin embargo, reconocen que la decisión final dependerá exclusivamente del club español y, especialmente, de Florentino Pérez, quien mantiene una histórica relación con el portugués a pesar de los momentos de tensión que existieron durante su primera etapa.
Según trascendió en las últimas horas, Mourinho ya habría puesto sobre la mesa una serie de condiciones para aceptar el desafío de regresar al Santiago Bernabéu. Una de las principales exigencias tiene que ver con la duración del contrato: el entrenador pretende firmar por al menos dos temporadas para tener margen suficiente para reconstruir el proyecto deportivo.
Además, también habría solicitado cambios estructurales en la comunicación institucional del club. Entre sus pedidos figura la incorporación de un portavoz oficial que se encargue de dar explicaciones públicas en temas vinculados a la dirigencia y a cuestiones internas, evitando que él tenga que exponerse constantemente frente a la prensa por conflictos ajenos a lo estrictamente futbolístico.
Otro de los puntos centrales de las conversaciones pasa por el control deportivo. Mourinho pretende tener un rol mucho más influyente en las decisiones relacionadas con refuerzos, salidas y armado del plantel. El portugués considera fundamental contar con autonomía para desarrollar su idea y no quiere repetir algunas diferencias internas que marcaron su anterior paso por la institución.
También pidió regresar acompañado por su propio cuerpo técnico, aunque, según revelaron distintos medios españoles, no descarta integrar a Álvaro Arbeloa dentro de la nueva estructura de trabajo. Esa posibilidad aparece como una manera de mantener cierta continuidad institucional y evitar una ruptura total con el actual proyecto.
La primera etapa del portugués dejó un buen recuerdo en la Casa Blanca
La posible vuelta de Mourinho genera una fuerte expectativa por lo que representó su primera etapa. El portugués dirigió al equipo entre 2010 y 2013, en un período extremadamente competitivo marcado por la rivalidad histórica con el Barcelona de Pep Guardiola. Durante esos años condujo al conjunto merengue en 178 partidos, con un saldo de 128 victorias, 28 empates y apenas 22 derrotas.
En cuanto a títulos, conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolverle al equipo una identidad competitiva que muchos consideran clave para los éxitos posteriores en Champions League. Ahora, más de una década después, su nombre vuelve a aparecer como posible solución en uno de los momentos más convulsionados del Real Madrid reciente.
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