Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Aldosivi vs. Rosario Central

Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Aldosivi - Rosario Central por el Torneo Apertura.
Este sábado 7 de febrero, el Estadio José María Minella será escenario del cruce entre Aldosivi y Rosario Central, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. El encuentro enfrenta a dos equipos que buscan afirmarse en la Zona B y acercarse a los puestos de protagonismo.
Aldosivi se ubica en el puesto 13 de su zona y sabe que sumar en casa es clave para recortar distancia con el líder, Independiente Rivadavia. El Tiburón intentará hacerse fuerte ante su gente para cambiar el rumbo en el campeonato.
Del otro lado estará el Rosario Central de Jorge Almirón, que ocupa la séptima posición y se encuentra a cinco unidades de la cima. El Canalla viaja a Mar del Plata con la misión de llevarse los tres puntos y seguir prendido en la pelea, en un duelo que promete intensidad.
El partido comenzará a las 17:00 horas y será televisado en vivo por ESPN Premium.
En cuanto a las autoridades, Fernando Espinoza será el árbitro principal del encuentro, acompañado por Julio Fernández y Andrés Barbieri como asistentes. El cuarto árbitro será Diego Saúl Novelli, mientras que el VAR estará a cargo de Adrián Franklin, con Mariano Ascenzi como asistente.
La probable formación de Aldosivi vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura
Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón; Natanael Guzmán; Junior Arias y Alejandro Villarreal. DT: Guillermo Farré.
La probable formación de Rosario Central vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura
Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón
Cómo ver en vivo Aldosivi vs Rosario Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO
